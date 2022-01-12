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Muaythai Doğu Marmara Bölge Koordinatörü o isim oldu - Son Dakika

Muaythai Doğu Marmara Bölge Koordinatörü o isim oldu

12.01.2022 15:53
Muaythai Doğu Marmara Bölge Koordinatörü o isim oldu

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Muaythai Başantrenörü Kemal Yılmaz, Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından Doğu Marmara Bölge Koordinatörlüğü görevine getirildi.

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Muaythai Başantrenörü Kemal Yılmaz, Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından Doğu Marmara Bölge Koordinatörlüğü görevine getirildi.

Türkiye Muaythai Federasyon Başkanı olarak seçilen Hasan Yıldız, bölgelerdeki temsilcileri atamaya devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından Doğu Marmara Bölge Koordinatörlüğü görevine, Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Muaythai branşı Başantrenörü Kemal Yılmaz getirildi. Kendilerini yoğun bir sürecin beklediğinin altını çizen antrenör Kemal Yılmaz, "Darıca olarak bu konuda kendimizi çok şanslı hissetmemiz gerekli çünkü gençlerin ağabeyi, sporun ve sporcunun her zaman yanında olan bir belediye başkanına sahibiz. Bizden desteklerini hiç esirgemeyen Hasan Yıldız başkanım ve ekibine, çalışmalarımızda her zaman yanımızda olan kıymetli Belediye Başkanımız Muzaffer Bıyık'a ve hakkını hiçbir zaman ödeyemeyeceğim Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Başkanı Hüsamettin Ergül hocama çok teşekkür ederim" dedi.

Özellikle Kocaeli'de sporun ve sporcunun her zaman yanında olacaklarını belirten Yılmaz, gençlerin kötü alışkanlıklarından uzak durmaları için çalışmalar yaptıklarını ve bu çalışmaların meyvelerini almaya başladıklarını söyledi. Yılmaz, muaythai sporunu her kesimden insanlara tanıtabilmek için projeler üreteceklerini de vurguladı. - KOCAELİ

Muaythai Doğu Marmara Bölge Koordinatörü o isim oldu
Muaythai Doğu Marmara Bölge Koordinatörü o isim oldu

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Kemal Yılmaz, Hasan Yıldız, Türkiye, Marmara, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Muaythai Doğu Marmara Bölge Koordinatörü o isim oldu - Son Dakika Spor


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