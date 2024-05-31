Muaythai Milli Takımı Yunanistan\'da madalyalarla dönmeyi hedefliyor

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Muaythai Milli Takımı, Yunanistan'da yarın başlayacak Dünya Muaythai Şampiyonası'ndan madalyalarla dönmeyi hedefliyor.

Hazırlıklarını İstanbul kampıyla tamamlayan Muaythai Milli Takımı, kadrosunda yer alan 43 sporcu ve 11 antrenör ile Patras kentinde yarın başlayacak şampiyona için yola çıktı.

Muaythai Milli Takımlar Sportif Direktörü Göksel Cingöz, AA muhabirine, organizasyona binin üzerinde sporcunun katılacağını söyledi.

Şampiyonada, 23 yaş altı kategorisinde 9 kadın ve 12 erkek, büyüklerde ise 10 kadın ve 12 erkek milli sporcunun madalya kazanmak için mücadele vereceğini belirten Cingöz, "Bu şampiyona bizim için çok önemli. Kayseri'den 9 sporcuyla katılacağımız bu turnuvada hem Kayseri'yi hem de ülkemizi en şekilde temsil etmek istiyoruz. Bu şampiyonada terimizin son damlasına kadar milletimizi temsil etme adına bir savaş vereceğiz. Yaklaşık 100 ülkenin katılması bekleniyor. Bu ülkenin sporcularıyla yarışıp sporcularımızın kürsüye çıkacaklarına inanıyoruz. Kafilede yer alan sporcularımıza başarılar diliyorum." diye konuştu.

-"Hedefimiz dünya şampiyonu olmak"

Beden eğitimi öğretmeni ve milli takım antrenörü Nazım Yorulmaz da kadroda yer alan sporculara başarı dileğinde bulundu.

Ortak hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirten Yorulmaz, şunları kaydetti:

"Yunanistan'da elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Milli takıma gittiğinizde benim sporcum yok, bizim sporcumuz var. Yani 43 sporcu var ve hepsi de vatan, millet, bayrak için bizim sporcumuz. Evdeki evladımız neyse sporcularımız da odur. Hedefimiz dünya şampiyonu olmak. Birincilik için elimizden geleni yapacağız. Bu yıl da milli takım olarak birinci olacağız."

Milli takım antrenörü Yücel Haspolat ise şampiyonaya 3 sporcusuyla katılacağını söyledi.

Kafilede yer alan her sporcuyla ayrı ayrı gurur duyduklarını dile getiren Haspolat, "Şampiyonada milli takım olarak 5 altın madalya alırsak bizim için çok güzel olur. Bunu da başaracak güçteyiz. Çocuklarımızla beraber çalışıyoruz, emek veriyoruz. Sporcularımız zaten Türkiye'de kendini ispatlamış kardeşlerimiz. Emeklerimizin karşılığını alacağız inşallah." ifadelerini kullandı.

Antrenörlerden Kevser Bilgin de kampın çok verimli geçtiğini belirtti.

Altın madalya kazanmak için ne gerekiyorsa yapacaklarını kaydeden Bilgin, İstiklal Marşı'nı tüm ülkelerin katıldığı bu organizasyonda gururla dinleteceklerinin sözünü verdi.