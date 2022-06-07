Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda Bitlisli sporculardan yeni başarı

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından 4-7 Haziran tarihleri arasında Trabzon ilinde düzenlenen okul sporları Muaythai Türkiye Şampiyonası'na katılan Bitlis'in Tatvan ilçesindeki sporcular bir başarıya daha imza attı.

Trabzon'da gerçekleşen müsabakaya 81 ilden yaklaşık 600 sporcunun mücadele ettiği okullar arası Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda Bitlis'ten 9 sporcu katıldı. Bitlis'ten katılan 9 sporcudan Özlem Melek Korkmaz, Seyit Ali Arıcı ve Mustafa Kurt şampiyon olurken, Mevlüt Berat Yılmaz, Furkan Eymen, Seyit Ali Baldır ve Roveda Onur Issı ise Türkiye 3'üncüsü oldu.

Elde edilen başarı ile ilçeye bir gurur daha yaşatan sporcuların yeni hedefi ise dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonalarında aynı başarıyı sürdürmek olduğu belirtildi. - BİTLİS