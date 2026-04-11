\'\'Mucize\'\' denilerek duyuruldu! Livakovic\'in geleceği arapsaçına döndü

Ara transfer döneminde Girona'dan Fenerbahçe'ye geri dönmesinin ardından eski kulübü Dinamo Zagreb'e kiralanan Dominik Livakovic'in geleceği hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

DINAMO ZAGREB GÖRÜŞMELERE BAŞLAYACAK

Sportske Novosti'de yer alan habere göre; Dinamo Zagreb, sezon sonunda Dominik Livakovic'in bonservisini almak için Fenerbahçe ile görüşmelere başlayacak.

BONSERVİS ÖDEMEK İSTEMİYORLAR

Haberde, Dinamo Zagreb'in bu transfer için bonservis ödemek istemediği, Hırvat ekibinin deneyimli kaleciye yıllık 5 milyon euro ödeyen Fenerbahçe'nin bu maliyetten kurtulmak için bonservissiz ayrılığa sıcak bakacağını düşündüğü aktarıldı. Öte yandan Dinamo Zagreb'in Livakovic'e maksimum 1 milyon euro maaş verebileceği belirtildi.

İTALYA'DAN İLGİ SÜRÜYOR

31 yaşındaki deneyimli file bekçisine İtalya Serie A ekipleri Genoa ve Torino'nun ciddi ilgisinin olduğu, bu kulüplerin bonservis ücreti ödemesi ve Livakovic'e daha yüksek maaş teklif etmesinin beklendiği aktarıldı. Livakovic'i isteyen diğer takımlar da düşünüldüğünde Dinamo Zagreb'in bu transferi gerçekleştirmesinin "Mucize" olacağı dile getirildi.