Ara transfer döneminde Girona'dan Fenerbahçe'ye geri dönmesinin ardından eski kulübü Dinamo Zagreb'e kiralanan Dominik Livakovic'in geleceği hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Sportske Novosti'de yer alan habere göre; Dinamo Zagreb, sezon sonunda Dominik Livakovic'in bonservisini almak için Fenerbahçe ile görüşmelere başlayacak.
Haberde, Dinamo Zagreb'in bu transfer için bonservis ödemek istemediği, Hırvat ekibinin deneyimli kaleciye yıllık 5 milyon euro ödeyen Fenerbahçe'nin bu maliyetten kurtulmak için bonservissiz ayrılığa sıcak bakacağını düşündüğü aktarıldı. Öte yandan Dinamo Zagreb'in Livakovic'e maksimum 1 milyon euro maaş verebileceği belirtildi.
31 yaşındaki deneyimli file bekçisine İtalya Serie A ekipleri Genoa ve Torino'nun ciddi ilgisinin olduğu, bu kulüplerin bonservis ücreti ödemesi ve Livakovic'e daha yüksek maaş teklif etmesinin beklendiği aktarıldı. Livakovic'i isteyen diğer takımlar da düşünüldüğünde Dinamo Zagreb'in bu transferi gerçekleştirmesinin "Mucize" olacağı dile getirildi.
Son Dakika › Spor › ''Mucize'' denilerek duyuruldu! Livakovic'in geleceği arapsaçına döndü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?