Mudanya Belediyesi Avrupa Hareketlilik Haftası\'nı Bisiklet Turlarıyla Kutladı

Spor

Mudanya Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası'nı bisiklet turları ve spor etkinlikleriyle kutladı. Başkan Deniz Dalgıç, sürdürülebilir ulaşım ve çevre bilincinin önemini vurgularken, katılımcılar sağlıklı yaşam için pedal çevirdi.

16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası, Mudanya'da coşkulu etkinliklerle sürüyor. Türkiye'den bu önemli etkinliğe katılan 117 belediyeden biri olmanın gururunu yaşayan Mudanya Belediyesi, düzenlediği etkinliklerle dikkat çekiyor.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliklerinin önemine dikkat çekerek, "Sürdürülebilir ulaşım çözümlerine vurgu yapmak ve çevre bilincini artırmak amacıyla düzenlediğimiz etkinlikler, toplumumuz için büyük bir fırsat. Bugün burada, sağlıklı bir yaşam için hareket etmeyi teşvik etmek amacıyla bir araya geldik. Hep birlikte daha yeşil bir Mudanya için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen bisiklet turu, Güzelyalı Atatürk Parkı'ndan başlayarak Mütareke Evi'ne kadar sürdü. Tur boyunca katılımcılar, doğanın güzelliklerini keşfederken, pedal çevirmenin sağlıklı bir yaşam için ne kadar önemli olduğunu da vurguladılar.

Etkinlikler kapsamında Mütareke Meydanı'nda, katılımcılara sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla step - aerobik seansı gerçekleştirildi. Mudanyalılar, enerjilerini atarken, sporun günlük yaşamda nasıl bir yer kaplaması gerektiği konusunda da bilgi edindiler. - BURSA