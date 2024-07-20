Mudanya Körfezi Yüzme Maratonu'nda Sporcular 12 Kilometrelik Parkurda Yarıştı - Son Dakika
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Mudanya Körfezi Yüzme Maratonu'nda Sporcular 12 Kilometrelik Parkurda Yarıştı

Mudanya Körfezi Yüzme Maratonu\'nda Sporcular 12 Kilometrelik Parkurda Yarıştı

Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Mudanya Körfezi Yüzme Maratonu'nda sporcular 12 kilometrelik parkurda kulaç attı. Başakşehirspor Yüzücüsü Naim Mısıroğlu birinci oldu.

20.07.2024 14:06  Güncelleme: 14:09
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Bu yıl 3'üncüsü düzenlen Mudanya Körfezi Yüzme Maratonu'nda sporcular 12 kilometrelik parkurda kulaç attı.

Boğaziçi Olimpik Yüzme Spor Kulübü tarafından organize edilen ve sabahın ilk ışıkları ile Yalova'nın Armutlu ilçesine bağlı Kapaklı Köyü'nden start alan 12 kilometrelik yarış nefesleri kesti. Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi ve Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç derece yapan sporcuları Mudanya Sahili'nde karşıladı.

Başakşehirspor Yüzücüsü Naim Mısıroğlu 12 kilometrelik parkuru 3 saat 1 dakikalık derece ile bitirip birinci olurken, 3 saat 32 dakikalık derecesiyle ikinci Ümit Kemal Cengiz, 3 saat 42 dakikalık derecesiyle üçüncü Jandarma Gücü Spor yüzücüsü Astsubay Murat Kösle oldu.

Yarışın ardından Mudanya Mütareke Meydanı'nda ödül töreni düzenlendi. Derece giren yüzücülere protokol üyeleri kupa ve madalyalarını takdim etti.

Yarışın birincisi Naim Mısıroğlu "12 kilometrelik parkuru sıkıntısız tamamladık. Yarışmaya katılanları tebrik ediyorum" diye konuştu.

Yarışmanın ikincisi Ümit Kemal Cengiz "Deniz tam istediğimiz gibiydi. Uzunu süredir bu tarz yarışlara katılıyorum. Yarışmada derece alan arkadaşlarımı kutluyorum" dedi.

Yarışmada üçüncü olan Astsubay Murat Kösle "Jandarma Gücü Komutanlığı'nı triatlon, havalı tabanca ve yüzme branşlarında temsil eden bir jandarma personeliyim. Bugün burada ultra maraton mesafesi olan bir müsabakada yarıştık. 12 kilometre boyunca nefes kesen bir yarışmaydı. Yalova'dan Bursa'ya yaklaşık 3 buçuk saat sürdü. Komutanlarımızdan aldığımız disiplin, özveri ve ahlak sporla birleşince başarı kaçınılmaz oluyor. Jandarma teşkilatının 185'inci yıldönümü olmasından kaynaklı böyle bir başarıya imza atmaktan onur ve gurur duyuyorum. Bizleri her konuda destekleyen Komutanımız Orgeneral Arif Çetin'e şükranlarımı arz ediyorum. Her zaman ve her yerde jandarmayı başarı ile temsil etmekten mutluluk duyuyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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