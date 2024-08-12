Mudanya Yelken Kulübü Yeniden Faaliyete Geçti - Son Dakika
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Mudanya Yelken Kulübü Yeniden Faaliyete Geçti

Mudanya Yelken Kulübü Yeniden Faaliyete Geçti

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bulunan Mudanya Yelken Kulübü, yeni dönemde tekrar çalışmalara başladı. Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ve Yelken Kulübü işbirliğiyle yeni yelkencilerin yetişmesine imkan sağlanacak.

12.08.2024 16:49  Güncelleme: 16:50
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Bursa'nın Mudanya ilçesi Arnavutköy Yat Limanı'nda bulunan Mudanya Yelken Kulübü tekrar çalışmalarına başladı.

Mudanya Arnavutköy Yat Limanında konuşlanan ve onlarca çocuğa denizi ve yelkenciliği sevdiren Mudanya Yelken Kulübü, önceki dönem Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz tarafından kaldırıldı. Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ve Yelken Kulübü tarafından çalışmalar tekrar başlatıldı.

Bursa Yelken Akademisine bağlı yelken kulübü ve Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç işbirliğiyle yeniden faaliyete geçerek yeni yelkencilerin yetişmesine imkan sağlanacak. Yelken sporu antrenörü Osman Yüce Kırbaş şu an 5 sporcu ile Optimist yelken çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek açılış sonrası yeni yelkencileri dahil ederek faaliyetlerini sürdüreceklerini söyledi. - BURSA

Kaynak: İHA

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