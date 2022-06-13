Müdür Tunç, idmanları takip etti - Son Dakika
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Müdür Tunç, idmanları takip etti

13.06.2022 15:50
Müdür Tunç, idmanları takip etti

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, spor salonlarında antrenman yapan sporcuları ziyaret ederek başarılar diledi.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, spor salonlarında antrenman yapan sporcuları ziyaret ederek başarılar diledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce farklı branşlarda yapılan sportif faaliyetler aralıksız devam ediyor.

Bu çerçevede Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Taha Akgül Spor Salonu ve Mecnun Otyakmaz Spor Salonu'nda antrenman yapan sporcularla bir araya geldi. İdman yapan sporcuların çalışmalarını bir süre izleyen Müdür Tunç, antrenörlerden yapılan faaliyetler hakkında bilgiler aldı.

Müdür Tunç'a ziyaretleri çerçevesinde Gençlik ve Spor Şube Müdürü Aytaç Keklik eşlik etti. - SİVAS

Müdür Tunç, idmanları takip etti
Müdür Tunç, idmanları takip etti
Müdür Tunç, idmanları takip etti
Müdür Tunç, idmanları takip etti

YORUMLAR
500
Halk otobüsü cayır cayır yandı Halk otobüsü cayır cayır yandı Okul baskınına üç sendikadan ortak açıklama Okul baskınına üç sendikadan ortak açıklama
Kaynak: İHA

Mecnun Otyakmaz, Taha Akgül, gençlik, Sivas, Spor, Son Dakika

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Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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