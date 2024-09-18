Müftüoğlu'dan Başkanlık Adaylığı Açıklaması - Son Dakika
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Spor

Müftüoğlu'dan Başkanlık Adaylığı Açıklaması

Müftüoğlu\'dan Başkanlık Adaylığı Açıklaması

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, 26 Eylül'de yapılacak genel kurula adaylığını açıkladı.

18.09.2024 11:25
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Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, 26 Eylül'de yapılacak genel kurul öncesi başkan adaylığını açıkladı. Müftüoğlu, "Yeni dönemde kulüplerimizi sayı ve imkanlar yönüyle güçlendirmek önceliğimiz olacak" dedi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu 26 Eylül 2024 tarihinde yapılacak genel kurul öncesinde 2021-2024 yıllarını kapsayan faaliyet raporunu yayınladı. 2021 yılında Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı olarak yeniden seçilen Emin Müftüoğlu, 26 Eylül'de yapılacak Türkiye Bisiklet Federasyonu Genel Kurulu öncesi başkanlık adaylığını açıkladı.

Emin Müftüoğlu başkanlığında Türkiye Bisiklet Federasyonu, 2021-2024 faaliyet raporunda sporcu, antrenör ve teknik ekiplere yönelik eğitimler, bisiklet branşlarının tanıtılması, sporcu sayısının artması, gençlerin yarışma deneyimi kazanması ve kadın bisikletinin güçlenmesine dönük kamp ve organizasyonlar hakkında detaylı bilgilere yer ver verilirken, milli takımın katıldığı yarışlar ve alınan uluslararası başarılar ile bisiklet sporuna yön veren uluslararası kurumların yönetim kademelerinde üstlenilen görevlere dair bilgiler paylaşıldı. Her yıl 263 güne ulaşan milli takım kampları ve 46 farklı ilde 101 gün müsabaka düzenlendiğine dikkat çekilen raporda, uluslararası takviminde her sene 30'u aşkın organizasyona ev sahipliği yapıldığına değinildi. Federasyon faaliyetleri, projeler ve istatistikler detaylı olarak paylaşılırken, üç yüz sayfalık Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu değerlendirme ve medya raporuna erişim linkine de raporda yer verildi.

Federasyon faaliyetlerine katılan, destek veren tüm paydaş kişi ve kurumlara teşekkürlerini ileten Başkan Müftüoğlu, "2021 yılında seçimlerde proje olarak hayata geçirmeyi vaad ettiğimiz pek çok alanda son dört yılda hedeflediğimiz faaliyetleri önemli ölçüde gerçekleştirdik, temellerin sağlam atılması sayesinde kısa dönemde Avrupa ve Balkan Şampiyonaları'nda kürsüde yer alma başarısı gösterdik. Attığımız bu adımlar ve yeni dönemde yapacağımız çalışmalar ile önümüzdeki yıllarda sporcu havuzumuzun ve sportif başarıların artarak devam edeceğine inanıyorum. Yeni dönemde kulüplerimizi sayı ve imkanlar yönüyle güçlendirmek önceliğimiz olacak" ifadelerini kullandı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu eski başkanları Ünal Tolun, Ömer Şahin, Yalçın Arslan ve Erol Küçükbakırcı da Emin Müftüoğlu'na destek mektubu verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Müftüoğlu'dan Başkanlık Adaylığı Açıklaması - Son Dakika

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