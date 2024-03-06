Muğla 48 Gençlik Taraftarlar Derneği Manavgat Belediye maçı için taraftara çağrı yapıyor

Muğla 48 Gençlik Taraftarlar Derneği Başkanı Ceyhun Aydınlı Pazar günü oynanacak olan Manavgat Belediye maçı için taraftara çağrı yaptı.
Bölgesel Amatör ligi 5. Grupta mücadele eden Muğla spor kendi evinde Manavgat Belediye spor ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde Muğla 48 Gençlik Taraftarlar Deneği tarafından zorlu mücadeleye stadı doldurmaya davet edildi.
Stadyumda seyirci rekoru kırılmasını beklediklerini söyleyen Başkan Aydınlı, "Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Muğlaspor'umuz, Pazar günü saat 14.00'te Manavgat Belediyespor ile karşılaşacak. Sahadan 3 puanla ayrılmamız durumunda rakibimizle puan farkı 4'e çıkacak. Menaf Kıyanç başkanlığındaki yönetim kurulu, gecesini gündüzüne katarak maddi ve manevi fedakarlık örneği sergiliyor. Bizlerde küskünlükleri ve dargınlıkları bir kenara bırakmalıyız. Birlik olup, Muğla Atatürk stadyumunu tıklım tıklım dolduralım. Muğlaspor bu kentin marka değeridir. 3. Lig'e çıkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bizler inandık, sizlerde inanın" ifadesi kullanıldı. - MUĞLA
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Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen 14 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın Aydın'da gerçekleştirilen hazırlık kampı sona erdi. Teknik direktör Volkan Arslan yönetimindeki milli takım, Altınordu İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde idmanlarını gerçekleştirdi. Kamp süresince milli futbolculara atletik performans testleri uygulandı ve Manisa ile Altınordu takımlarıyla antrenman maçları yapıldı. Milli takım, nisan ayında Kuzey Makedonya ile yapacağı hazırlık müsabakalarıyla çalışmalarına devam edecek.
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