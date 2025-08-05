Muğla Atatürk Stadı\'nda Yenileme Onayı

2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Muğlaspor'un sezon öncesi tribün inşaatı süren iç saha maçlarını oynayacağı Muğla Atatürk Stadı'nda yenileme çalışmaları için 24 saat çalışma izni çıktı. Muğla Mahalli Çevre Kurulu, stadın lig başlangıcına yetişmesi amacıyla 24 saat çalışma yapılmasına oy çokluğuyla onay verdi. Ancak gürültüye neden olabilecek faaliyetlerin akşam 21.00 ile sabah 07.00 saatleri arasında yapılmaması koşulu getirildi.

23 Ağustos'ta başlayacak ligde ilk haftayı bay takım olarak geçecek Muğlaspor, ikinci hafta Sincan Belediyesi Ankaraspor'a konuk olup, evindeki ilk maçta üçüncü haftada Beykoz Anadoluspor'u ağırlayacak. Geçen yıl stadın tribünleri çürük olduğu için yıkılınca bir süre farklı sahalarda oynayan Muğlaspor, ardından rakiplerini evinde kurulan portatif tribünlerde az sayıda taraftarı önünde ağırlamıştı. Muğlaspor'da sezon öncesi Kartepe kampı da başladı.