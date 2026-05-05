Muğla Bisiklet Takımı, Türkiye Turu'nda Şampiyonluk Elde Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muğla Bisiklet Takımı, Türkiye Turu'nda Şampiyonluk Elde Etti

05.05.2026 18:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Türkiye Bisiklet Turu'nda önemli başarılar elde etti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Uluslararası Kıta Bisiklet Takımı, 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda (Tour of Türkiye) sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti.

26 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen organizasyonda 27 ülkeden 23 takım ve 161 sporcu mücadele etti.

Türkiye'yi temsil eden dört takımdan biri olan Muğla Büyükşehir Belediyesi, Arda Tekirdağ, Samet Bulut, Mehmet Kanat, Talha Tektaş, Rudolf Remki, İsmail Ozan Aşılıoğlu ve Halil İbrahim Doğan'dan oluşan kadrosuyla sprint ve tırmanış etaplarında önemli dereceler elde etti.

Marmaris etabına Rudolf Remki damga vurdu

Muğla temsilcisinin başarılı sporcusu Rudolf Remki, Marmaris etaplarındaki performansıyla organizasyonun öne çıkan isimlerinden oldu.

Remki, hem sprint hem de tırmanışta birinci olarak büyük başarıya imza attı.

Takımın bir diğer sporcusu Talha Tektaş ise Antalya etabında sprintte ikincilik elde ederken tırmanış yarışını da ilk sırada tamamlayarak çifte dereceye ulaştı.

Başkan Aras'tan sporculara kutlama

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, uluslararası arenada Muğla'yı başarıyla temsil eden bisikletçileri kutladı.

Sonuçların spora verilen desteğin karşılığı olduğunu belirten Aras, "Sporcularımızın gösterdiği performans Muğla adına büyük bir gurur kaynağı oldu. Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Kıta Bisiklet Takımı sporcularımızı, teknik ekibimizi ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muğla Bisiklet Takımı, Türkiye Turu'nda Şampiyonluk Elde Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Kedinin yüzüne sprey sıkan market çalışanı gözaltına alındı Kedinin yüzüne sprey sıkan market çalışanı gözaltına alındı
Beşiktaş’ta ayrılık Sergen Yalçın’ın ’’Kalsın’’ dediği ismi yönetim istemedi Beşiktaş'ta ayrılık! Sergen Yalçın'ın ''Kalsın'' dediği ismi yönetim istemedi
Tunceli Belediyesinden “şebeke suyunu içmeyin ve yemek yapımında kullanmayın“ uyarısı Tunceli Belediyesinden "şebeke suyunu içmeyin ve yemek yapımında kullanmayın" uyarısı
Yüksel Yıldırım’dan İrfan Can Eğribayat’ın geleceği hakkında açıklama Yüksel Yıldırım'dan İrfan Can Eğribayat'ın geleceği hakkında açıklama
Katar ve BAE hava sahalarını kapattı Katar ve BAE hava sahalarını kapattı

19:40
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny’e kötü haber
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny'e kötü haber
19:38
Trump’tan “Çin“ iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
Trump'tan "Çin" iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
18:45
Real Madrid’in büyük hayali Kenan Yıldız
Real Madrid'in büyük hayali Kenan Yıldız
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
16:41
Ordu’da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Ordu'da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 20:01:24. #7.12#
SON DAKİKA: Muğla Bisiklet Takımı, Türkiye Turu'nda Şampiyonluk Elde Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.