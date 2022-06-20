Muğla Büyükşehir atletizm sporcusu Türkiye 2'incisi oldu - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir atletizm sporcusu Türkiye 2'incisi oldu

20.06.2022 13:00
Muğla Büyükşehir atletizm sporcusu Türkiye 2'incisi oldu

Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcusu Özge Türkmen U-16 Türkiye Şampiyonasında Atletizm branşında Türkiye ikincisi oldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcusu Özge Türkmen U-16 Türkiye Şampiyonasında Atletizm branşında Türkiye ikincisi oldu. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi Masa Tenisi takımında bulunan Ali Eren Ulusakarya Milli Takıma seçildi.

Bünyesinde bulundurduğu 1763 lisanslı sporcu ile amatör sporlara büyük önem veren Muğla Büyükşehir Belediyesi, verdiği desteğin meyvelerini genç sporcuların aldığı madalyalarla topluyor. Büyükşehir Belediyesi spor kulübü sporcuları okçuluktan, satranca, atletizmden masa tenise başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor.

"Özge Türkmen 200 metrede Türkiye ikincisi"

Türkiye Atletizm Federasyonu 2021-2022 Spor Sezonu faaliyet programı çerçevesinde 14-15 Haziran 2022 tarihlerinde Bursa'da gerçekleştirilen U-16 Türkiye Şampiyonası gerçekleştirildi. Şampiyonaya katılan Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Atletizm branş sporcusu Özgü Türkmen 200 metrede Türkiye ikincisi oldu.

"Ali Eren Ulusakarya Milli Takım'da"

2021-2022 Spor Sezonu çerçevesinde gerçekleştirilen müsabakalarda elde ettiği başarılar neticesinde Milli Takım Kampına katılan Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcusu Ali Eren Ulusakarya Karadağ'ın Podgorica kentinde gerçekleştirilecek olan U-13 Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etmeye hak kazandı. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Atletizm, Türkiye, Muğla, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muğla Büyükşehir atletizm sporcusu Türkiye 2'incisi oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla Büyükşehir atletizm sporcusu Türkiye 2'incisi oldu - Son Dakika
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