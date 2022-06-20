Türkiye Atletizm Federasyonu 2021-2022 Spor Sezonu faaliyet programı çerçevesinde 14-15 Haziran 2022 tarihlerinde Bursa 'da gerçekleştirilen U-16 Türkiye Şampiyonası gerçekleştirildi. Şampiyonaya katılan Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Atletizm branş sporcusu Özgü Türkmen 200 metrede Türkiye ikincisi oldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Muğla Büyükşehir atletizm sporcusu Türkiye 2'incisi oldu - Son Dakika

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