Spor

Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlık mücadelesinin finali 30 Ağustos'un 102.yılında Zafer Kupası Dart Turnuvası düzenledi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Kupası Dart Turnuvası'na il genelinden 32 sporcu katıldı. 5 Eylül Perşembe günü Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi etkinlik terasında gerçekleştirilen etkinlikte dereceye girenlere madalya verildi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yılını farklı etkinliklerle kutlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi Zafer Kupası Dart Turnuvası ile Dart sporuna gönül verenleri bir araya getirdi. Muğla'nın farklı ilçelerinden gelen sporcular turnuvada birinci olmak için yarıştı. 30 Ağustos Zafer Kupası Dart Turnuvası'nda birinciliği Alim Ökdem, ikinciliği Kemal Gönül, üçüncülüğü de Ahmet Ünal kazandı. Kazananlara turnuvanın anısına madalya taktim edildi. - MUĞLA