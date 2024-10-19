Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğlaspor'a Destek Projeleri Başlattı - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğlaspor'a Destek Projeleri Başlattı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğlaspor\'a Destek Projeleri Başlattı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğlaspor'un altyapısını güçlendirmek amacıyla futbol sahası yenileme ve sosyal tesis bakım projeleri başlattı. Başkan Ahmet Aras, bu yatırımlarla sporculara en iyi şartları sunmayı hedeflediklerini açıkladı.

19.10.2024 15:41  Güncelleme: 15:42
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla'nın değerlerinden biri olan Muğla spor'a sahip çıkıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaptığı açıklamada, "Muğlaspor, sadece bir futbol takımı değil, Muğla'nın kimliğini ve değerlerini temsil eden önemli bir kuruluştur" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, sporun ve sporcuların gelişimine olan desteğini sürdürüyor. Bu kapsamda Menteşe ilçesinin Muslihittin Mahallesi'nde gerçekleştirilecek olan iki önemli projeyle, Muğlaspor ve yerel spor altyapısı güçlendiriliyor.

Futbol sahası yenileme projesi

Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğlaspor'un kullandığı Muslihittin Mahallesi'ndeki futbol sahasının bakım, onarım ve çevre düzenlemesini gerçekleştiriyor. Proje kapsamında saha zemini yeni çim örtüsüyle yenilenecek, mevcut tel örgüler sökülecek ve yerlerine modern montaj yapılacak. Ayrıca, enerji verimliliği hedeflenerek mevcut aydınlatma sistemleri de yenilenecek. Bu yenilikler, sporcuların daha iyi bir ortamda antrenman yapmasını ve müsabakalara hazırlıklarını kolaylaştıracak.

Bakım ve onarım projesinde enerji verimliliği de ön planda

Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğlaspor Sosyal Tesisleri'ni bina bakım ve onarım projesi ile yeniliyor. Basit tadilatlarla kapı, zemin kaplama, ıslak hacim yenilemeleri gibi işlemler yapılacak. Ayrıca enerji verimliliği sağlamak amacıyla merkezi klima sistemi ve yangın alarm sistemi gibi modern mekanik tesisat imalatları gerçekleştirilecek. Bu düzenlemeler, hem sporcuların hem de ziyaretçilerin daha konforlu bir ortamda vakit geçirmesini sağlayacak.

Başkan Aras: "Muğlaspor'un her zaman yanındayız"

Muğlaspor tesislerinde incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, spora ve sporcuya verilen desteğin önemine vurgu yaparak, "Gerçekleştirdiğimiz futbol sahası yenileme ve bina bakım projeleri, Muğlaspor'un altyapısını güçlendirmek ve sporcularımıza en iyi şartları sunmak amacıyla hayata geçiriliyor. Bu yatırımlar, gençlerimizin spora olan ilgisini artıracak ve onları profesyonel spor hayatına hazırlayacaktır" şeklinde konuştu.

Başkan Aras, "Muğlaspor'un her zaman yanındayız ve bu desteklerimiz devam edecek. Mücadele ettiği ligde lider olan Muğlasporumuzla birlikte daha büyük başarılara imza atacağız" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Ahmet Aras, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğlaspor'a Destek Projeleri Başlattı - Son Dakika

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