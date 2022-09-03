Büyükşehir sporcuları 9 ayda 180 madalya ve kupa kazandı - Son Dakika
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Büyükşehir sporcuları 9 ayda 180 madalya ve kupa kazandı

03.09.2022 01:03
Büyükşehir sporcuları 9 ayda 180 madalya ve kupa kazandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları deneyimli antrenörleriyle katıldıkları ulusal, uluslararası turnuva ve müsabakalarda değişik branşlarda başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları deneyimli antrenörleriyle katıldıkları ulusal, uluslararası turnuva ve müsabakalarda değişik branşlarda başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. Büyükşehir Sporcuları gerek yurt içinde gerekse yurt dışında aldığı başarılarla Muğla'nın gururu oldular.

Büyükşehir sporcuları 1 Ocak 2022 tarihinden bu güne kadar 9 aylık dönemde değişik branşlarda 180 madalya ve kupa kazanma başarısını elde etti. Muğla Büyükşehir Sporcuları, Okçuluk, izcilik, güreş, satranç, atletizm, dans, masa tenisi ve engellik okçuluk dallarında toplamda 41 altın madalya, 34 gümüş madalya, 45 bronz madalya, 24 altın kupa, 15 gümüş kupa ve 21 bronz kupa kazandı. - MUĞLA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Muğla, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Büyükşehir sporcuları 9 ayda 180 madalya ve kupa kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Büyükşehir sporcuları 9 ayda 180 madalya ve kupa kazandı - Son Dakika
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