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Muğla Büyükşehir Belediyesi Sporcuları Milli Takımlarda - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediyesi Sporcuları Milli Takımlarda

Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki spor kulüplerinden 15 sporcu, farklı branşlarda milli takımlarda yer alıyor. Büyükşehir Belediyesi spor kulübü, okçuluk branşında 4, taekwondo branşında 6, satranç branşında 6 ve masa tenisi branşında 1 sporcuyla toplamda 15 sporcuyla milli takımlarda temsil ediliyor. Masa tenisi sporcusu Aybige Feride Üstündağ ise Uluslararası Gençler Masa Tenisi Şampiyonası'nda ikinci olarak büyük bir başarı elde etti ve Minikler ve Küçükler Masa Tenisi Milli takımına seçildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sporcuları Milli Takımlarda
24.01.2024 - 14:58,
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Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan değişik branşlarda 15 sporcu milli takımlarda bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi spor kulübenden okçuluk branşında 4, taekwondo branşında 6, satranç branşında 6 ve masa tenisinde 1 olmak üzere toplamda 15 sporcu milli takımlarda bulunuyor.

Üstündağ masa tenisi milli takımına seçildi

Masa Tenisi federasyonu tarafından Antalya'da (ITTF ve WTT Youth Contende) Uluslararası Gençler Masa Tenisi Şampiyonası düzenlendi. Şampiyonaya 20 ülkeden 130 sporcu katıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcularından Aybige Feride Üstündağ (ITTF ve WTT Youth Contende) Uluslararası Gençler Masa Tenisi Şampiyonasında ikinci olarak büyük bir başarıya imza attı. Üstündağ bu başarısının ardından Minikler ve Küçükler Masa Tenise Milli takımına seçildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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