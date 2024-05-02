Muğla'da 3. Ulusal Veteran Masa Tenisi Turnuvası Başlıyor - Son Dakika
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Muğla'da 3. Ulusal Veteran Masa Tenisi Turnuvası Başlıyor

Muğla\'da 3. Ulusal Veteran Masa Tenisi Turnuvası Başlıyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenecek olan 3. Ulusal Veteran Masa Tenisi Turnuvası, Kaya Gülsün anısına gerçekleştirilecek. Turnuva, Köyceğiz Yeni Spor Salonu'nda 4-5 Mayıs tarihlerinde yapılacak ve 260 sporcunun katılımı bekleniyor.

02.05.2024 11:00  Güncelleme: 11:03
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen 3. Ulusal Veteran Masa Tenisi Turnuvası 4 Mayıs Cumartesi günü saat 09.00'da başlayacak.

Köyceğizspor Kulübü tarafından organize edilen 3. Ulusal Veteran Masa Tenisi Turnuvası Kaya Gülsün anısına gerçekleştirilecek. Köyceğizspor 3.Ulusal Veteran Masa Tenisi Turnuvası, Köyceğiz Kaymakamlığı, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Köyceğiz Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Ticaret Odasının destekleriyle Köyceğiz Yeni Spor Salonunda 4-5 Mayıs 2024 Cumartesi ve Pazar günü yapılacak. Edinilen bilgilere göre, turnuvada 260 sporcunun mücadele edeceği tahmin ediliyor. Köyceğizspor 3. Ulusal Veteran Masa Tenisi Turnuvası sonunda madalya ve kupa töreni düzenlenecek. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Muğla'da 3. Ulusal Veteran Masa Tenisi Turnuvası Başlıyor - Son Dakika

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