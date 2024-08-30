Muğla\'da 3. Zafer Kupası Plaj Voleybolu Turnuvası Düzenlendi

Spor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 3. Zafer Kupası Plaj Voleybolu Turnuvası düzenlendi.

3. Zafer Kupası Plaj Voleybolu Turnuvası Köyceğiz Delta Plajında başladı. Köyceğiz 3. Zafer Kupası Plaj Voleybolu Turnuvası Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar gün olmak üzere 4 gün devam edecek. Köyceğiz 3. Zafer Kupası Plaj Voleybolu Turnuvasına Köyceğiz dışından da takımların katılacağı bildirildi. 30 Ağustos Zafer Kupası Ege Bölgesi Veteranlar Plaj Voleybolu Turnuvası'nda ilk gün Filenin Yıldızları-Oyun Bozan, Köyceğiz Aslanları-Köyceğiz Gençlik Spor, Muhteşem Üçlü-Filenin Yıldızları, Oyun Bozan-Muhteşem Üçlü, 1 Acılar-Köyceğiz Veteran, Köyceğiz Belediye Spor (B)-Altın Kızlar, Köyceğiz Belediye Spor (A)-Bahçeşehir Koleji takımları mücadele etti. - MUĞLA