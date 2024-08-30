Muğla'da 3. Zafer Kupası Plaj Voleybolu Turnuvası Düzenlendi - Son Dakika
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Muğla'da 3. Zafer Kupası Plaj Voleybolu Turnuvası Düzenlendi

Muğla\'da 3. Zafer Kupası Plaj Voleybolu Turnuvası Düzenlendi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen 3. Zafer Kupası Plaj Voleybolu Turnuvası başladı. Turnuva, Köyceğiz Delta Plajı'nda 4 gün boyunca devam edecek ve Köyceğiz dışından da takımların katılımıyla gerçekleşecek.

30.08.2024 11:34  Güncelleme: 11:35
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 3. Zafer Kupası Plaj Voleybolu Turnuvası düzenlendi.

3. Zafer Kupası Plaj Voleybolu Turnuvası Köyceğiz Delta Plajında başladı. Köyceğiz 3. Zafer Kupası Plaj Voleybolu Turnuvası Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar gün olmak üzere 4 gün devam edecek. Köyceğiz 3. Zafer Kupası Plaj Voleybolu Turnuvasına Köyceğiz dışından da takımların katılacağı bildirildi. 30 Ağustos Zafer Kupası Ege Bölgesi Veteranlar Plaj Voleybolu Turnuvası'nda ilk gün Filenin Yıldızları-Oyun Bozan, Köyceğiz Aslanları-Köyceğiz Gençlik Spor, Muhteşem Üçlü-Filenin Yıldızları, Oyun Bozan-Muhteşem Üçlü, 1 Acılar-Köyceğiz Veteran, Köyceğiz Belediye Spor (B)-Altın Kızlar, Köyceğiz Belediye Spor (A)-Bahçeşehir Koleji takımları mücadele etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Muğla'da 3. Zafer Kupası Plaj Voleybolu Turnuvası Düzenlendi - Son Dakika
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