Muğla'da Çiftlik Mahallesi Kadın Futbol Takımı Geleceğe İlerliyor - Son Dakika
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Muğla'da Çiftlik Mahallesi Kadın Futbol Takımı Geleceğe İlerliyor

Muğla\'da Çiftlik Mahallesi Kadın Futbol Takımı Geleceğe İlerliyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Çiftlik Mahallesi Kadın Futbol Takımı, başarılı performansıyla dikkat çekiyor. Takım, daha iyi çalışma şartları ve destekle gelecekte daha büyük başarılara imza atmayı hedefliyor.

24.05.2024 10:36  Güncelleme: 10:38
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Muğla'nın Fethiye ilçesi Çiftlik Mahallesi Kadın Futbol Takımı, geleceğe emin adımlarla ilerliyor.

Fethiye Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğretici olarak görev yapan Muarrem Sakal, altı yıl önce Çiftlik Ali Rıza Köse Ortaokulu bünyesinde Fethiye Çiftlik Mahallesi Kadın Futbol Takımı'nı kurdu. Bu süre zarfında, Sakal'ın önderliğindeki takım, sadece Fethiye'nin değil, bölgenin de dikkatini çekmeyi başardı.

Kulüp seviyesindeki oluşumunu henüz tamamlamamış olan takım, Çiftlikspor Futbol Takımı bünyesinde kadın futbolunun gelişimi için çalışmalarını sürdürüyor. Çiftlik Mahallesi'nde kısıtlı şartlarla mücadele eden genç futbolcular, daha iyi çalışma şartları sağlanması halinde daha büyük başarılar elde edebileceklerine inanıyor. Genç futbolcular, geçmişte Çiftlik Belediyesi tarafından Gençlik Spor Müdürlüğü'ne devredilen ve şu anda atıl durumda olan futbol sahasının yeniden hizmete açılmasını talep ediyor.

Fethiye Çiftlik Spor Bayan Futbol Takımı, U 15 ve U 12 kategorilerinde Mannheim Türk Spor Kadın Futbol Takımı ile Fethiye Beşkaza Spor Kompleksi Sentetik Futbol Sahasında özel bir maçta karşı karşıya geldi. Köyceğiz'de tatillerini sürdüren Mannheim Türk Spor Kadın Futbol Takımı ile yapılan dostluk maçı, her iki takım için de unutulmaz bir deneyim oldu.

Takım Antrenörü ve Fethiye Halk Eğitim Merkezi usta öğreticisi Muarrem Sakal, Fethiye Çiftlik Mahallesi Bayan Futbol Takımı'na verilen destekten dolayı Fethiye Gençlik Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit ve Beşkaza Spor Kompleksi Müdürü Onurcan Turgut'a teşekkürlerini iletti. Sakal, bu desteklerin takımın gelişimine büyük katkı sağladığını ve Çiftlik Mahallesi'nin genç yeteneklerinin parlamasına imkan tanıdığını belirtti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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