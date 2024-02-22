Muğla\'da düzenlenen okullararası atletizm müsabakalarında Seydikemer öğrencileri büyük başarı elde etti

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Okullararası Atletizm Müsabakaları Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde düzenlendi. Düzenlenen müsabakalarda Seydikemer Atatürk Ortaokulu ve Zorlar Şehit Jandarma Onbaşı Hasan Küçükçoban Ortaokulu öğrencileri birçok dalda dereceye girerek büyük başarı elde etti.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde düzenlenen 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Okullararası Atletizm Müsabakaları'na Seydikemer'den Atatürk Ortaokulu ve Zorlar Şehit Jandarma Onbaşı Hasan Küçükçoban Ortaokulu katıldı.
Yapılan yarışmalar sonucunda Seydikemer Atatürk Ortaokulu öğrencileri Teoman Kaldan Yıldız Erkekler Kategorisi'nde gülle atmada üçüncü, Yusuf Ayat yüksek atlamada üçüncü, Adil Mert Kara 100 metre engelli koşuda dördüncü, Efe Salih Yatır 2000 metre yürüyüş dalında ikinci, 2000 metre koşuda üçüncü oldu. Ayrıca Sezer Deniz İşen, Bahadır Demirci, Efe Salih Yatır, Adil Mert Kara, Yusuf Ayat'tan oluşan bayrak takımı 580 metre bayrak koşusunda üçüncü olurken Yıldız Kızlar Kategorisi'nde ferdi olarak yarışan İkra Tayçu 800 metrede ikinci oldu. Seydikemer Atatürk Ortaokulu Yıldız Erkek Öğrencileri takım halinde de dördüncü oldu.
Seydikemer'den yarışmaya katılan bir diğer okul Zorlar Şehit Jandarma Onbaşı Hasan Küçükçoban Ortaokulu öğrencileri Kerem Efe Abalı Yıldız Erkekler gülle atmada dördüncü, Hamza Emir Ertaş uzun atlamada ikinci oldu. - MUĞLA
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