Muğla'da düzenlenen Hemsball Türkiye Şampiyonası'nda Eskişehirli Miraç Demirel şampiyon oldu
Gençler ve Büyükler Hemsball Türkiye Şampiyonası 10-13 Eylül tarihlerinde Muğla'da gerçekleştirildi. Eskişehir'den katılan Miraç Demirel, Gençler B kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.
Gençler ve Büyükler Hemsball Türkiye Şampiyonası'na Eskişehir'den katılan Miraç Demirel, Türkiye Şampiyonu oldu.
Şampiyona, 10-13 Eylül tarihlerinde Muğla'da gerçekleştirildi. Eskişehir'den şampiyonaya katılan Miraç Demirel, Gençler B kategorisinde mücadele etti. Başarılı bir performans gösteren Demirel, Türkiye Şampiyonu oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, genç sporcuyu ve emeği geçen antrenörleri tebrik etti.
Kaynak: İHA
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