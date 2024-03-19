Muğla'da Geleneksel Türk Okçuluğu Çocuklar ve Gençler Arasında Popüler Hale Geliyor - Son Dakika
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Spor

Muğla'da Geleneksel Türk Okçuluğu Çocuklar ve Gençler Arasında Popüler Hale Geliyor

Muğla\'da Geleneksel Türk Okçuluğu Çocuklar ve Gençler Arasında Popüler Hale Geliyor

Muğla'da geleneksel Türk okçuluğu, çocukların ve gençlerin ilgi gösterdiği önemli bir spor dalı haline geldi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi İsmail Karan, okçuluğun hem zihinsel hem fiziksel açıdan katkı sağladığını belirtti ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'na teşekkür etti.

19.03.2024 15:04
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Muğla'da geleneksel Türk okçuluğu, çocukların ve gençlerin ilgi gösterdiği önemli bir spor dalı haline geldi.

Çocukluğundan bu yana Türk okçuluğuna karşı ilgisi olan Kara Türk, okçuluk sporunun hem zihinsel, hem fiziksel açıdan katkı sağladığını ifade etti.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi İsmail Karan "Geleneksel Türk Okçuluğu ile Muğla Uluslararası Gençlik Merkezinde tanışma fırsatım oldu. Hep okçuluğa karşı ilgim vardı. Burada bu sporla ilgilenmek bana ve arkadaşlarıma çok iyi geliyor. Hem zihinsel, hem fiziksel açıdan bizlere katkı sağlıyor. Bize bu imkanı veren Gençlik ve Spor Bakanlığımıza çok teşekkür ederim" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Muğla'da Geleneksel Türk Okçuluğu Çocuklar ve Gençler Arasında Popüler Hale Geliyor - Son Dakika

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