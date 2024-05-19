Muğla\'da Gençlik Haftası Satranç Turnuvası düzenlendi

Spor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Gençlik Haftası kutlama etkinlikleri çerçevesinde Satranç Turnuvası düzenlendi. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Etkinlik Salonunda düzenlenen, Köyceğiz 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Satranç Turnuvası ödül töreni ile tamamlandı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Satranç Turnuvasına satranç sporcuları yoğun ilgi gösterdi. Turnuva boyunca sporcular düşünceli hamlelerle rakiplerini yenmek için mücadele ettiler. Turnuva bitiminde düzenlenen ödül töreninde ilk dört dereceyi elde eden sporculara madalya ve turnuvayı tamamlayan tüm sporculara da Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından katılım belgesi verildi. - MUĞLA