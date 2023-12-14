Muğla\'da Hokey Kursları Başladı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Bayır Ortaokulu'nda sportif faaliyetlerin yürütülmesi için Ege Yıldızları Spor Kulübü gönüllü antrenörlerinden Samet Alataş, Menteşe Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde Hokey kurslarına başladı.

Muğla'nın Menteşe ilçesi Bayır Ortaokulu daki çocuklardan antrenör Ömer Karakuş tarafından geçen yıl Hokey takımının kurulduğunu belirten antrenör Samet Alataş, "Antrenör Ömer Karakuş'un Muğla'dan ayrılması sonrasında bu çocukların antrenörsüz kaldığını Serkan Şen hocamızdan duydum ve Menteşe Halk Eğitim Merkezi'ne başvurarak burada çalışmalara başladık. Desteklerinden ötürü okul müdürümüz Hakan Karatop'a ve Serkan Şen hocamıza teşekkür ederim. Bayır Mahallesi'ndeki sporcularımızın da Muğla ilinde son zamanlarda üst üste başarılar elde eden hokey branşında başarılı olacağına inanıyorum. Çalışmalarımız her gün okul bitiminde Bayır Ortaokulu halı sahamızda yapılıyor, spor yapmak isteyen tüm çocukları bekleriz" diye konuştu. - MUĞLA