Muğla'da hokey turnuvasında 9 takım Cumhuriyet coşkusunu sahaya taşıdı - Son Dakika
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Muğla'da hokey turnuvasında 9 takım Cumhuriyet coşkusunu sahaya taşıdı

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Muğla\'da hokey turnuvasında 9 takım Cumhuriyet coşkusunu sahaya taşıdı
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Muğla'da düzenlenen Cumhuriyet Kupası Hokey Turnuvası, Menteşe Spor Salonu'nda 9 takımın mücadelesiyle tamamlandı. Sporcular turnuvada Cumhuriyet coşkusunu sahaya taşırken organizasyon renkli görüntülere sahne oldu.

Muğla'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Cumhuriyet Kupası Hokey Turnuvası, 9 takımın katılımıyla tamamlandı.

Menteşe Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada sporcular, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu sahaya taşıdı. Büyük heyecana sahne olan organizasyonda 9 takım mücadele ederken, sporun birleştirici gücü ve Cumhuriyet coşkusu bir arada yaşandı.

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen turnuva, sporcuların rekabeti ve takım ruhuyla renkli görüntülere sahne oldu. Cumhuriyet coşkusunun sporla buluştuğu turnuva, katılımcıların mücadeleleriyle tamamlandı.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet BayramıEtkinliklerGüncelMuğlaSporSon Dakika

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