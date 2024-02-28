Muğla\'da Kürek Büyükler Türkiye Şampiyonası düzenlenecek

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Kürek Büyükler Türkiye Şampiyonası gerçekleştirilecek.
Kadınlar ve Erkeklerde şampiyonların belli olacağı Denizcilik Büyükler Türkiye Şampiyonası, 2-3 Mart tarihlerinde Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yapılacak. Kupanın sahiplerini bulacağı şampiyonada dereceye giren ekipler, tekne ödüllerinin de sahibi olacak. Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenecek olan Büyükler Türkiye Şampiyonası; 1 Mart tarihinde eleme yarışları, 2-3 Mart tarihlerinde ise final yarışları ile geçilecek. Organizasyonda 12 kulüp ve 150'yi aşkın sporcu şampiyonluğa ulaşmak için mücadele edecek. Şampiyona yarışlarında dereceye giren ekipleri ise büyük ödüller bekliyor olacak. Erkekler kategorisinde dereceye giren ekiplerden birinciye Dört Çifte Teknesi, ikinciye İki Çifte teknesi ve üçüncüye ise bir çift kürek ödülü verilecek. Kadınlar kategorisinde ise dereceye giren ekiplerden birinciye İki Çifte Teknesi, ikinciye Tek Çifte Teknesi, üçüncüye ise bir çift kürek ödülü sahiplerini bekliyor olacak. Ödül töreni ve katılımcılara yönelik düzenlenecek çok sayıda çekiliş etkinliği ile düzenlenecek Büyükler Türkiye Şampiyonası, Türkiye Kürek Federasyonu sosyal medya kanalından yayınlanacak. - MUĞLA
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ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Ramazan ayı boyunca Gazze'deki askeri faaliyetlerini durduracağını ve haftaya bir ateşkes anlaşmasına varılabileceğini duyurdu. 30 bine takın insanın hayatını kaybettiği katliamla ilgili Biden'ın dondurmacıda elinde külahla bu açıklamayı yapması büyük tepki çekti.
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