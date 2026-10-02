Muğla'da Mahallemde Hareket Var etkinlikleri yoğun katılımla gerçekleştirildi - Son Dakika
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Muğla'da Mahallemde Hareket Var etkinlikleri yoğun katılımla gerçekleştirildi

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Muğla\'da Mahallemde Hareket Var etkinlikleri yoğun katılımla gerçekleştirildi
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Sağlık Bakanlığı'nın Mahallemde Hareket Var etkinlikleri, Muğla Sağlık İl Müdürlüğü koordinasyonunda Muğla genelinde eş zamanlı düzenlendi. Vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşen etkinliklerde düzenli aktivitenin olumlu etkilerine ve hareketli yaşamın önemine dikkat çekildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından fiziksel aktiviteyi teşvik, obezite ve kronik hastalıklarla mücadele etmek ve toplumda sağlıklı yaşam bilincini artırmak amacıyla hayata geçirilen 'Mahallemde Hareket Var' etkinlikleri, Muğla Sağlık İl Müdürlüğü koordinasyonunda Muğla genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Vatandaşların yoğun katılımıyla düzenlenen etkinliklerde, düzenli fiziksel aktivitenin sağlıklı yaşam üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekilerek her yaş grubundan bireyin günlük yaşamında hareketli bir yaşam tarzını benimsemesinin önemi vurgulandı.

İl Sağlık Müdürlüğü, toplum sağlığını korumak ve geliştirmek, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüğü açıklandı.

Kaynak: İHA
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