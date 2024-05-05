Muğla'da Sağlıklı Yaşam İçin Bisiklet Turu Düzenlendi - Son Dakika
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Spor

Muğla'da Sağlıklı Yaşam İçin Bisiklet Turu Düzenlendi

Muğla\'da Sağlıklı Yaşam İçin Bisiklet Turu Düzenlendi

Muğla'da her yıl düzenlenen Yeşilay Bisiklet Turu, sağlıklı yaşam ve bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirildi. Muğla Valisi İdris Akbıyık'ın startını verdiği etkinlikte, protokol üyeleri ve vatandaşlar, pedal çevirerek sağlıklı yaşamın önemine vurgu yaptı.

05.05.2024 13:00
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Muğla'da sağlıklı yaşam ve bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen bisiklet turunda bir araya gelen vatandaşlar, sağlıklı yaşam için pedal çevirdi.

Muğla'da her yıl gerçekleştirilen Yeşilay Bisiklet Turu'nun bu yıl 11.'si gerçekleştirildi. Muğla Valisi İdris Akbıyık'ın startını verdiği etkinlikte, protokol üyeleri ve vatandaşlar, sağlıklı yaşam için pedal çevirdi. Yeşilay'ın 2011 yılından bu yana geleneksel olarak düzenlediği bisiklet turu, bu yıl da Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirildi. "Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen etkinlik, Muğla'da da büyük ilgi gördü. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Muğla Yeşilay Spor Kulübü ve Yeşilay Şubesi'nin işbirliğiyle düzenlenen etkinlik, saat 10.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda başladı. Muğla Valisi İdris Akbıyık, etkinliğe katılanlara teşekkür ederek bisiklet turunun startını verdi.

Vali Akbıyık'ın yanı sıra, Vali Yardımcısı Murat Kahraman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Yakup Kütük, İl Sağlık Müdürü Ali Burak Mülayim, Yeşilay Muğla Şubesi Başkan Yardımcısı Sebahattin Çevikbaş, Yeşilay Muğla Spor Kulübü Başkanı Ebru Uyan, Bisikletçiler Muğla İl Temsilcisi İlker Cömert ve vatandaşlar da etkinliğe katıldı. Bisiklet turu, Muğla Valiliği önünden başlayıp Ortaköy Mahalle kahvesi önünde sona erdi. Bu etkinlikle birlikte, sağlıklı yaşam ve bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturulması amaçlandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Muğla'da Sağlıklı Yaşam İçin Bisiklet Turu Düzenlendi - Son Dakika

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