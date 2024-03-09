Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden Azra Karakaş Uşak'ta gerçekleşen Taekwondo müsabakalarında üçüncü olarak finale katılma hakkı kazandı.
Liselerarası/ Gençler Taekwondo Okul Sporları Grup maçları Uşak'ta tamamlandı. Antrenör Rıdvan Kurt tarafından yapılan açıklamada; "Uşak'ta yapılan liseler yarı final müsabakalarında sporcum Azra Karakaş kilosunda 3.olarak Çorum'da yapılacak final müsabakasına katılma hakkı kazanmıştır. Ayrıca madalya maçlarında kılpayı kaçan 3 madalyamız dışında sporcularımızın performansı beni mutlu etmiştir" ifadeleri kullanıldı. - MUĞLA
Son Dakika › Spor › Muğla'dan Azra Karakaş Uşak'ta Taekwondo müsabakalarında üçüncü olarak finale katılma hakkı kazandı - Son Dakika
Beşiktaş Divan Kurulu'nun 2024 yılı 1. olağan toplantısı İstanbul Hilton Hotel'de gerçekleştiriliyor. Toplantıya Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yönetim kurulu üyeleri, divan üyeleri ve basın mensupları katıldı. Toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Başkan Arat, toplantının başlangıcında kulüpte 50. yılını dolduran üyelere mazbatalarını takdim etti.
Manisa'nın Salihli ilçesinde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen 'Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası' sona erdi. Turnuvada dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi.
Türkiye Kadınlar Futbol 3. Lig 7. Grup'ta mücadele eden Mersin Galataspor kadın futbol takımı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir'i başarılarından dolayı ziyaret etti. Demir, takımın başkanı, teknik direktörü ve oyuncularını tebrik ederek, lider olduklarını ve bir üst lige çıkmak için çalıştıklarını belirtti.
Yahyalı'da düzenlenen erkekler futsal turnuvasının final maçında Yahyagazi Anadolu Lisesi, Mustafa Koyuncu Fen Lisesi'ni 5-2 mağlup ederek şampiyon oldu. Kaymakam Mehmet Kaya, gençlerin desteklendiği takdirde her alanda başarılı olacaklarına inandığını belirterek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Postallı'ya teşekkür etti.
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında, yaşı ilerlemiş bireyler denge, kuvvetlendirme ve koordinasyona yönelik egzersiz yaparak zinde kalıyor. Proje sayesinde katılımcılar hem sağlıklı yaşlanma konusunda destek alıyor hem de sosyalleşme imkanı buluyor. Eğitimlerde grup aktiviteleri ve eğlenceli etkinlikler gerçekleştirilirken, katılımcılar arasında güçlü sosyal bağlar kurulduğu gözlemleniyor. Programa devam eden katılımcılar olumlu geri dönüşler yaparken, fiziksel aktivitenin yaşlılık dönemindeki önemine dikkat çekiliyor.
Trendyol Süper Lig'de son 6 maçını kazanamayan MKE Ankaragücü, yarın Yılport Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak. Küme düşme hattının sadece 1 puan üstünde bulunan sarı-lacivertliler, son galibiyetini 24 Ocak'ta almıştı. MKE Ankaragücü'nde kaleci Ertaç Özbir sakat ve cezalı olduğu için forma giyemeyecek. Yılport Samsunspor ise ligde 12. sırada yer alıyor ve geçen hafta RAMS Başakşehir'e kaybetmişti. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı MKE Ankaragücü kazanmıştı. MKE Ankaragücü, son 3,5 aydır deplasmanda galibiyet alamıyor.
Mersin'de düzenlenen tenis turnuvasına 14 kategoriden 350 sporcu katıldı. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, kadınların sporda elde ettiği başarıları vurguladı. Turnuva, 20 Nisan'da sona erecek.
Van Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan spor kulübü, Van'da yüzlerce genç ve çocuğu spora kazandırarak hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı oluyor. Kulüp, farklı branşlarda deneyimli antrenörler eşliğinde eğitim verirken, birçok sporcu ulusal başarılara imza atarak milli takıma yükseldi. Ayrıca, Van Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Yaz Spor Okulları aracılığıyla binlerce çocuğun sporla tanışmasına katkı sağlıyor.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. hafta maçında yarın Pendikspor'u konuk edecek. Fenerbahçe, 28 maçta 23 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle ikinci sırada yer alırken, Pendikspor ise 26 puanla 19. sırada bulunuyor. Fenerbahçe, rakibini yenerek şampiyonluk yarışında hata yapmak istemiyor. İki takım daha önce Türkiye Kupası'nda karşılaşırken, Fenerbahçe'nin 5-0'lık galibiyeti bulunuyor. Fenerbahçe, son 17 maçında yenilgi yüzü görmezken, sakatlıkları ve cezaları bulunan bazı oyuncular maçta forma giyemeyecek. Fenerbahçe'nin iç saha performansı ise oldukça iyi. Pendikspor ise son 4 maçtır puan alamıyor. Mücadeleyi Kadir Sağlam yönetecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?