Muğla'dan Azra Karakaş Uşak'ta Taekwondo müsabakalarında üçüncü olarak finale katılma hakkı kazandı - Son Dakika
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Muğla'dan Azra Karakaş Uşak'ta Taekwondo müsabakalarında üçüncü olarak finale katılma hakkı kazandı

Muğla\'dan Azra Karakaş Uşak\'ta Taekwondo müsabakalarında üçüncü olarak finale katılma hakkı kazandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden Azra Karakaş, Uşak'ta gerçekleşen Taekwondo müsabakalarında üçüncü olarak finale katılma hakkı kazandı. Liselerarası/ Gençler Taekwondo Okul Sporları Grup maçları Uşak'ta tamamlandı. Antrenör Rıdvan Kurt, Azra Karakaş'ın Çorum'da yapılacak final müsabakasına katılma hakkı kazandığını belirtti. Ayrıca, diğer sporcuların performansından da memnun olduğunu ifade etti.

09.03.2024 09:44  Güncelleme: 09:46
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden Azra Karakaş Uşak'ta gerçekleşen Taekwondo müsabakalarında üçüncü olarak finale katılma hakkı kazandı.

Liselerarası/ Gençler Taekwondo Okul Sporları Grup maçları Uşak'ta tamamlandı. Antrenör Rıdvan Kurt tarafından yapılan açıklamada; "Uşak'ta yapılan liseler yarı final müsabakalarında sporcum Azra Karakaş kilosunda 3.olarak Çorum'da yapılacak final müsabakasına katılma hakkı kazanmıştır. Ayrıca madalya maçlarında kılpayı kaçan 3 madalyamız dışında sporcularımızın performansı beni mutlu etmiştir" ifadeleri kullanıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Muğla'dan Azra Karakaş Uşak'ta Taekwondo müsabakalarında üçüncü olarak finale katılma hakkı kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'dan Azra Karakaş Uşak'ta Taekwondo müsabakalarında üçüncü olarak finale katılma hakkı kazandı - Son Dakika
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