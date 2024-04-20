Muğla\'nın Köyceğiz ilçesindeki öğrenci güreşçi Türkiye üçüncüsü oldu

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Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Zeytinalanı Ortaokulu öğrencisi Zeynep Tuana Akça, Yıldız Kızlar Güreş Türkiye Birinciliği müsabakalarında üçüncü oldu.

Okul Sporları çerçevesinde Tekirdağ'da düzenlenen Yıldız Kızlar Güreş Türkiye Birinciliği müsabakalarında Zeytinalanı Ortaokulu öğrencisi Zeynep Tuana Akça zorlu rakiplerle mücadele etti. Zeynep Tuana Akça Türkiye üçüncüsü olarak Köyceğiz'e ve Muğla'ya gurur yaşattı. Bayan Güreş Takımı Antrenörü Elis Yıldız; "Sporcumuz Zeynep Tuana Akça Tekirdağ'da yapılan Yıldız Kızlar Güreş Türkiye Birinciliği müsabakalarında şampiyon olmak için çok çaba gösterdi. Türkiye üçüncüsü oldu. Başarısından dolayı sporcumuzu kutluyorum. Daha büyük başarılar elde edeceğine inanıyorum" dedi. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada da "Türkiye üçüncüsü olan öğrencimiz Zeynep Tuana Akça'yı ve emeği geçen herkesi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadeleri yer aldı. - MUĞLA