Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çim yüzeyli futbol sahası inşaatı tamamlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çim yüzeyli futbol sahası inşaatı tamamlanıyor

Muğla\'nın Köyceğiz ilçesinde çim yüzeyli futbol sahası inşaatı tamamlanıyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bulunan Toparlar Mahallesi'nde yapımına başlanan çim yüzeyli futbol sahası inşaatı sona yaklaşıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında saha, yenilenerek hizmete açılacak. İnşaat çalışmaları hızla ilerliyor ve tamamlandığında gençlere daha iyi spor imkanları sunulacak.

08.05.2024 09:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Toparlar Mahallesi'nde yapımına başlanan çim yüzeyli futbol sahası inşaatında sona yaklaşıldı. T

oparlar futbol sahası, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen proje çerçevesinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yenilenerek hizmete açılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Köyceğiz Toparlar Mahallesi'ne doğal çim yüzeyli futbol sahası inşaatı hızla devam ediyor. Köyceğiz ilçesi yeni bir spor kompleksiyle donatılmaya hazırlanıyor. Köyceğiz Toparlar Mahallesi'ne doğal çim yüzeyli futbol sahası, kapalı çelik konstrüksiyon portatif tribün, saha aydınlatması ve sporcu soyunma odaları inşa ediliyor. İnşaat çalışmaları hızla ilerliyor ve tamamlanmasıyla birlikte gençlere daha iyi spor imkanları sunulacak. Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Toparlar Mahallesi'nde yapım çalışmaları sona yaklaşan çim yüzeyli futbol sahası alanında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Çalışmalarında kolaylıklar diledi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Köyceğiz, Gençlik, Futbol, Muğla, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çim yüzeyli futbol sahası inşaatı tamamlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:22 Bahçeli’den Özel için övgü dolu sözler: Sizinle birlikte CHP hareketlendi Bahçeli'den Özel için övgü dolu sözler: Sizinle birlikte CHP hareketlendi
09:48 İstanbul’da faciadan dönüldü İniş takımı açılmayan uçak gövde üzerine iniş yaptı İstanbul'da faciadan dönüldü! İniş takımı açılmayan uçak gövde üzerine iniş yaptı
09:30 Gaziantep’te beton tankerinin çarptığı minibüs kazasında 9 ölü, 11 yaralı Gaziantep'te beton tankerinin çarptığı minibüs kazasında 9 ölü, 11 yaralı
08:57 ABD’den bir ilk Refah’ta kullanılmasından korktukları için İsrail’e bomba sevkiyatını ertelediler ABD'den bir ilk! Refah'ta kullanılmasından korktukları için İsrail'e bomba sevkiyatını ertelediler
08:09 Otopsi görüntülerinde fark edilmişti Cem Garipoğlu’nun parmaklarındaki morarmaların nedeni ortaya çıktı Otopsi görüntülerinde fark edilmişti! Cem Garipoğlu'nun parmaklarındaki morarmaların nedeni ortaya çıktı
10:16 Okan Buruk bütün takımı kenara çekti: Rehavet istemiyorum Okan Buruk bütün takımı kenara çekti: Rehavet istemiyorum
09:51 Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu görevi bırakıyor: Kongre tarihi belli oldu Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu görevi bırakıyor: Kongre tarihi belli oldu
09:44 Apartman yöneticisi, komşusuna pusu kurarak eşi ve çocuğunun yanında vurdu Apartman yöneticisi, komşusuna pusu kurarak eşi ve çocuğunun yanında vurdu
09:37 Angel Di Maria Beşiktaş’a gelecek mi Feyyaz Uçar tartışmalara son noktayı koydu Angel Di Maria Beşiktaş'a gelecek mi? Feyyaz Uçar tartışmalara son noktayı koydu
09:03 DEM Parti’ye silahlı saldırı DEM Parti'ye silahlı saldırı
08:38 Tabeladaki rakam değişti Benzine 1 lira 37 kuruş, motorine ise 1 lira 24 kuruş indirim geldi Tabeladaki rakam değişti! Benzine 1 lira 37 kuruş, motorine ise 1 lira 24 kuruş indirim geldi
08:30 Cübbeli Ahmet: Özgür Özel hapishanede ziyaretime gelip ilaçlarımı sordu Cübbeli Ahmet: Özgür Özel hapishanede ziyaretime gelip ilaçlarımı sordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 10:42:19. #1.11#
SON DAKİKA: Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çim yüzeyli futbol sahası inşaatı tamamlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement