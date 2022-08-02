Fethiye'den Antalya'ya yamaç paraşütüyle giden pilot uçuşunu anlattı - Son Dakika
Üye Girişi

Fethiye'den Antalya'ya yamaç paraşütüyle giden pilot uçuşunu anlattı

02.08.2022 15:33
Fethiye'den Antalya'ya yamaç paraşütüyle giden pilot uçuşunu anlattı

Muğla'nın Fethiye ilçesinden yamaç paraşütüyle havalanarak Antalya Konyaaltı sahiline inen yamaç paraşütü pilotu, hedefine ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinden yamaç paraşütüyle havalanarak Antalya Konyaaltı sahiline inen yamaç paraşütü pilotu, hedefine ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

İlçede yamaç paraşütü pilotu ve eğitmeni olarak çalışan Akif Emre Gürer (32), paraşütle Antalya'ya gitmeye karar verdi.

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki 1965 rakımlı Babadağ'dan havalanan Gürer, gökyüzünde 6 saat 20 dakika süren yolculuğunun ardından Konyaaltı sahiline iniş yaptı. Gürer, yolculuğunu aksiyon kamerasıyla kayıt altına aldı.

Hedefini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayan Gürer, yaptığı açıklamada, gökyüzünde yolculuğunun 143 kilometre sürdüğünü söyledi.

Uçuşunun mesafe olarak çok uzun olmadığını anlatan Gürer, "Daha önce Çameli Afyonkarahisar arasında 250 kilometrelik bir uçuşum vardı. Beydağları'ndaki uçuşum sırasında Kızlar Sivirisi manzarası karşısında büyülendim." dedi.

Gürer, Elmalı sırtlarında sert rüzgarın uçuş yönünü değiştirdiğini, türbülans nedeniyle zor anlar yaşadığını anlattı.

Genelde insanların yamaç paraşütünü güvensiz bir spor olarak düşündüğünü ifade eden Gürer, şunları kaydetti:

"Aksine bilinçli ve profesyonellerce yapıldığında son derece güvenli bir spor dalı. Uçuşumda 3800 metrelere çıktığım anlarda dağların zirvesine çok yakın geçtim. Aklımda geçip geçemeyeceğim sorusu geldi. Her şeye rağmen farklı bir deneyim ile güzel bir rotada hedefimi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bu gibi etkinliklerle farkındalık oluşturmak ve bu sporun güvenliliğini de kanıtlamak istiyorum. Çektiğim görüntülerle de bölgenin tanıtımını yapmak istiyorum."

Gürer, Babadağ'dan kalkıp Beydağları'ndaki Kızlar Sivrisi'ne giderek iniş yapmadan geri dönmeyi hedeflediğini dile getirdi.

YORUMLAR
500
Antalya Büyükşehir'den Hurma Mahallesi'ne 2 Kilometrelik Yağmur Suyu Hattı Antalya Büyükşehir'den Hurma Mahallesi'ne 2 Kilometrelik Yağmur Suyu Hattı BABADAĞ'DAN YAMAÇ PARAŞÜTÜYLE HAVALANIP, 6,5 SAATTE KONYAALTI SAHİLİNE İNDİ BABADAĞ'DAN YAMAÇ PARAŞÜTÜYLE HAVALANIP, 6,5 SAATTE KONYAALTI SAHİLİNE İNDİ
Kaynak: AA

Konyaaltı, Antalya, Fethiye, Muğla, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fethiye'den Antalya'ya yamaç paraşütüyle giden pilot uçuşunu anlattı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:39 Alacaklarından feragat etti! Galatasaray, Aytaç Kara'nın sözleşmesini feshetti
15:18 CHP'nin vekil çıkamadığı şehirde Kılıçdaroğlu'ndan özeleştiri: Kucaklaşmaya ve helalleşmeye geldik
15:14 Sosyal medyada yine kaos! KPSS'de çıkan 20 sorunun bir hazırlık kitabındaki sorularla aynı olduğu ileri sürüldü
15:10 Galatasaray'dan Mertens bombası! Oyuncuya yıllık 3,5 milyon euro maaş teklif edildi
15:06 Bakan Kurum'dan müjde: Kira ve konut fiyatlarında gerileme olacak
15:04 Düşük maaşla oynadığı iddia edilmişti! Emirhan İlkhan'ın Beşiktaş'la 4.5 milyon liraya anlaştığı ortaya çıktı
15:02 Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması: En kısa zamanda kalıcı bir düşüşü sağlamayı amaçlıyoruz
14:55 Yıldız Tilbe, skandal bir istekte bulunan kadına sert tepki gösterdi: Seni sahneye alır, o eteğini çıkartırım
14:47 Sorun çözüldü! Burak Yılmaz yeni takımıyla ilk maçına çıktı
14:15 Fenerbahçe'nin turu geçmesi halinde Avrupa Ligi'ndeki rakibi Austria Wien olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2022 15:55:54. #1.11#
SON DAKİKA: Fethiye'den Antalya'ya yamaç paraşütüyle giden pilot uçuşunu anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement