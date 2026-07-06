Muğla'nın Hokey Gururu: Avrupa 3.'sü Oldu - Son Dakika
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Muğla'nın Hokey Gururu: Avrupa 3.'sü Oldu

Muğla\'nın Hokey Gururu: Avrupa 3.\'sü Oldu
06.07.2026 11:41
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Muğla'nın 16 Yaş Altı Kızlar Hokey Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

Muğlalı sporcu Tuanna Sel'in de formasını giydiği 16 Yaş Altı Kızlar Hokey Milli Takımı, Alanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa 3.'sü olarak büyük bir başarıya imza attı. Ege Yıldızları Spor Kulübü Başkanı Serkan Şen Muğla'dan bu yıl 10'un üzerinde sporcuyu milli takımlara gönderdiklerini belirterek, "Bu tüm Muğla'nın başarısıdır" dedi.

Avrupa Hokey Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan ve 1-4 Temmuz 2026 tarihleri arasında Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirilen 16 Yaş Altı Kızlar Hokey Avrupa Şampiyonası sona erdi. Kıran kırana mücadelelere sahne olan turnuvada, Türkiye Hokey 16 Yaş Altı Kızlar Milli Takımı organizasyonu Avrupa üçüncüsü olarak tamamlayarak bronz madalyanın sahibi oldu. Milli takım kadrosunda yer alarak turnuvada Muğla'yı başarıyla temsil eden Tuanna Sel, memleketine büyük bir gurur yaşattı. Başarılı sporcuyu tebrik eden Ege Yıldızları Spor Kulübü Başkanı Serkan Şen, altyapıdan yetişen sporcuların uluslararası arenadaki başarılarından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Başkan Şen yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Yetiştirmiş olduğumuz sporcuların bu denli başarılı olduğunu görmek bizleri son derece mutlu ediyor ve çalışma motivasyonumuzu katbekat arttırıyor. Ege Yıldızları olarak bu yıl 10'un üzerinde sporcumuzu milli takımlara göndermenin gururunu yaşıyoruz. Bu başarı sadece bizim değil, tüm Muğla'nın başarısıdır."

Muğla'da hokey branşında yapılan yatırımların ve sistemli çalışmaların meyvesini vermeye devam edeceğini belirten Şen, milli takımı ve başarılı sporcu Tuanna Sel'i tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Muğla'nın Hokey Gururu: Avrupa 3.'sü Oldu - Son Dakika

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