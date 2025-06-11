Muğla'nın Okçuları Dünya Kupası'nda Başarı Elde Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Muğla'nın Okçuları Dünya Kupası'nda Başarı Elde Etti

Muğla\'nın Okçuları Dünya Kupası\'nda Başarı Elde Etti
11.06.2025 12:39  Güncelleme: 12:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün milli okçuları Hazal Burun ve Emircan Haney, Antalya'da düzenlenen Okçuluk 3. Ayak Dünya Kupası'nda dördüncü oldu. Emircan Haney bireysel kategoride üçüncü olarak bronz madalya, makaralı yay erkekler takım kategorisinde ise ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün milli okçuları Hazal Burun ve Emircan Haney, Antalya'da düzenlenen Okçuluk 3. Ayak Dünya Kupası'nda karışık takımda dördüncü oldu. Emircan Haney bireysel kategoride üçüncü olarak bronz madalya, makaralı yay erkekler takım kategorisinde ise ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün başarılı okçuları Muğla'yı ve ülkeyi gururlandırmaya devam ediyor. Büyükşehir Spor Kulübü'nün milli okçuları Emircan Haney ve Hazal Burun, 3-8 Haziran 2025 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Okçuluk 3. Ayak Dünya Kupası'nda karışık takımda dördüncülük elde etti. Ayrıca Emircan Haney bireysel kategoride üçüncü olarak bronz madalya, makaralı yay erkekler takım kategorisinde ise ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Emircan Haney ve Hazal Burun'un da yer aldığı Milli takım, 8-13 Temmuz 2025 tarihlerinde İspanya'da düzenlenecek olan Okçuluk 4. Ayak Dünya Kupası'nda mücadele edecek.

"Sporun ve sporcuların gelişimine olan desteğimiz artarak devam edecek"

Spora, sporcuya destek vermeye devam edeceklerini belirten Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras; "Muğla'mızı ve ülkemizi katıldıkları müsabakalarda başarıyla temsil eden sporcularımızı yürekten kutluyorum. Hazal Burun ve Emircan Haney'in elde ettiği başarılar, sadece kentimizi değil, tüm ülkemizi onurlandırdı. Muğla'mızda sporcuların gelişime katkı sağlamak için her spor dalı için projeler üretmeye devam ediyoruz. Yatağan'ın Bozüyük Mahallesi'nde hayata geçirdiğimiz Çim Hokeyi Antrenman Sahası'nı kısa sürede tamamlayarak sporcularımızın kullanımına sunduk. Büyükşehir Belediyesi olarak, sporun ve sporcuların gelişimine olan desteğimiz artarak devam edecek" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Milli Takım, Antalya, 3-sayfa, Gümüş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muğla'nın Okçuları Dünya Kupası'nda Başarı Elde Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya, Kiev’e savaşın başından bu yana en büyük saldırılardan birini gerçekleştirdi Rusya, Kiev'e savaşın başından bu yana en büyük saldırılardan birini gerçekleştirdi
Ailelerin arazi anlaşmazlığı kavgasında 6 yaralı Ailelerin arazi anlaşmazlığı kavgasında 6 yaralı
Döner yerken aniden yere yığıldı, korkunç gerçek sonradan ortaya çıktı Döner yerken aniden yere yığıldı, korkunç gerçek sonradan ortaya çıktı
Bosna Hersek’te Meclis oturumu ’yılan’ nedeniyle ertelendi Bosna Hersek'te Meclis oturumu 'yılan' nedeniyle ertelendi
5 ülkeden İsrailli bakanlar Itamar Ben Gvir ve Betzalel Smotrich’e yaptırım kararı 5 ülkeden İsrailli bakanlar Itamar Ben Gvir ve Betzalel Smotrich'e yaptırım kararı
Ferdi Zeyrek’in cenazesini Özgür Özel defnetti Ferdi Zeyrek'in cenazesini Özgür Özel defnetti
Türk spor tarihinde bir ilk Toprak Razgatlıoğlu 2026’da MotoGP’de yarışacak Türk spor tarihinde bir ilk! Toprak Razgatlıoğlu 2026'da MotoGP'de yarışacak
Radar uygulaması işe yaradı mı İşte Kurban Bayramı tatilinin bilançosu Radar uygulaması işe yaradı mı? İşte Kurban Bayramı tatilinin bilançosu
Guti’den dünyaca ünlü yıldıza mesaj: Galatasaray’a gitme Guti'den dünyaca ünlü yıldıza mesaj: Galatasaray'a gitme
Jose Mourinho bildiğiniz gibi İsmiyle değil de o kelimeyle seslenilince bakıyor Jose Mourinho bildiğiniz gibi! İsmiyle değil de o kelimeyle seslenilince bakıyor
10 kişiyi öldüren saldırgan, okulun eski öğrencisiymiş 10 kişiyi öldüren saldırgan, okulun eski öğrencisiymiş

13:27
ABD ve Çin’den piyasaları rahatlatacak anlaşma
ABD ve Çin'den piyasaları rahatlatacak anlaşma
13:08
Sağlık Bakanlığı’ndan rapor yenileme için yeni düzenleme
Sağlık Bakanlığı'ndan rapor yenileme için yeni düzenleme
11:10
Ümit Özdağ hakim karşısında İşte ilk sözleri
Ümit Özdağ hakim karşısında! İşte ilk sözleri
11:00
Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti’ye geçti
Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti
20:22
1 yılda resmen hayatı değişti Maximin’e bir kötü haber daha
1 yılda resmen hayatı değişti! Maximin'e bir kötü haber daha
20:05
İsrail’in sınır dışı ettiği Greta Thunberg, Paris’e ters kelepçeli geldi
İsrail'in sınır dışı ettiği Greta Thunberg, Paris'e ters kelepçeli geldi
19:49
Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında yakalama kararı
Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında yakalama kararı
19:47
Trump: Kaliforniya’da bir ayaklanma olursa İsyan Yasası’nı devreye sokacağım
Trump: Kaliforniya'da bir ayaklanma olursa İsyan Yasası'nı devreye sokacağım
19:42
Kocaelispor’da Selçuk İnan, Galatasaray’dan eski öğrencisini istiyor
Kocaelispor'da Selçuk İnan, Galatasaray'dan eski öğrencisini istiyor
18:36
Rekabet Kurulu’ndan Coca Cola’ya soruşturma
Rekabet Kurulu'ndan Coca Cola'ya soruşturma
18:34
Bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin’e Almanya Ulusal Ödülü
Bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e Almanya Ulusal Ödülü
18:31
Demir Ege Tıknaz, Beşiktaş’a geri döndü
Demir Ege Tıknaz, Beşiktaş'a geri döndü
18:23
Menajeri İstanbul’da Galatasaray’da 3 yıllık imza
Menajeri İstanbul'da! Galatasaray'da 3 yıllık imza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2025 14:10:33. #7.13#
SON DAKİKA: Muğla'nın Okçuları Dünya Kupası'nda Başarı Elde Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.