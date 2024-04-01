Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kadın Hokey Takımı Türkiye İkincisi Oldu

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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kadın Hokey Takımı, Hokey Ünilig Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi oldu.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu faaliyet takviminde yer alan ve 7-11 Mart tarihleri arasında Gaziantep'te gerçekleşen Hokey Ünilig Türkiye Şampiyonası'nda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) büyük başarı elde etti.

Türkiye genelinde 12 üniversiteden toplam 183 sporcunun katılımıyla büyük bir mücadeleye sahne olan şampiyonada MSKÜ Kadın Hokey Takımı, gösterdiği üstün performansıyla Türkiye ikincisi oldu.

MSKÜ Spor Bilimleri Fakültesi Hokey Takımı sorumluları Arş. Gör. Aygün Akgül ve Arş. Gör. Ayhan Aydoğdu, öğrencilerle gurur duyduklarını ifade etti.

Zorlu bir mücadele verdiklerini söyleyen Arş. Gör. Aygün Akgül, "Gaziantep'te, Türkiye genelinde 12 üniversiteden toplamda 183 sporcunun katılımıyla gerçekleşen bir organizasyonda yer aldık. Müsabakalara hem kadın hem erkek takımlarıyla katıldık. Erkek takımımız iyi mücadelesine rağmen kupaya ulaşamadı. Ancak kadın takımımız üstün performans gösterdiği zorlu mücadelelerden galip gelerek ikinci olmayı başardı. Üniversitemize madalyamız ve kupamızla birlikte döndüğümüz için çok mutluyuz. Bir sonraki organizasyonda kadın ve erkek takımıyla birlikte daha iyisini yaparak dönmeyi hedefliyoruz. Sporcularıma göstermiş oldukları mücadeleden dolayı teşekkür ederim. Ayrıca bu süreçte bize destek olan Rektörümüze, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanımıza ve SKS Daire Başkanlığına çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

"Hedefimiz şampiyonluk"

MSKÜ Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü öğrencisi, aynı zamanda Hokey Takımı Kaptanı Aleyna Başbuğ ise, "Türkiye ikincisi olduğumuz için çok mutluyuz. Biz buradan giderken birinci olmayı hedeflemiştik ama maalesef olmadı. Takımımın zorlu müsabakalarda göstermiş olduğu iyi bir mücadeleyle birlikte ikinci olmayı başardık. Üniversitemize dereceyle döndüğümüz için çok mutluyuz. Seneye daha iyisini yapacağımıza inanıyoruz. Hedefimiz şampiyonluk. Ben takım arkadaşlarıma ve hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Hepimiz birbirimize destek olduk ve kupanın sahibi olduk" dedi. - MUĞLA