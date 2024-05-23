Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı ÜNİLİG Süper Lig\'e Yükseldi

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ÜNİLİG Voleybol Süper Lig 2023-2024 Sezonu Yükselme Karşılaşmaları, 9-16 Mayıs tarihleri arasında Dicle Üniversitesinin ev sahipliğinde tamamlandı. Turnuvaya Ege Bölgesi şampiyonu olarak katılan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Kadın Voleybol Takımı, grubunu yenilgisiz bitirerek önemli bir başarıya imza attı.

Çeyrek finalde İzmir Ekonomi Üniversitesini 3-0 mağlup eden takım, sıralama maçlarında da Kocaeli Üniversitesini 3-0 yenerek turnuvayı üçüncü olarak tamamladı ve Süper Lig'e yükselme başarısını gösterdi. Takıma Süper Lig'de başarılar dileyen MSKÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Saygın, tüm sporcuları ve antrenörleri tebrik etti.

MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - MUĞLA