Siyah-beyazlı futbolcular, haftanın ilk idmanında teknik ve taktik ağırlıklı çalıştı. Teknik Direktör Doğan Şahin , 23 Ekim'de Ortaca Belediyespor'la oynanacak ligin ilk karşılaşmasına kadar tüm izinlerin kaldırıldığını açıkladı. Marmaris ekibinin, maçtan 1 gün öncesine kadar çift idman, 22 Ekim Cumartesi sabahı ise son antrenmanını yapacağı öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Marmaris, Futbol, Muğla, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Muğla spor: Marmaris Gençlikspor'da izinler kaldırıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.