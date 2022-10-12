Muğla spor: Marmaris Gençlikspor'da izinler kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Muğla spor: Marmaris Gençlikspor'da izinler kaldırıldı

12.10.2022 09:24
Muğla spor: Marmaris Gençlikspor'da izinler kaldırıldı

Gelen Muğla haberlerine göre Muğla Süper Amatör Futbol Ligi'nin iddialı ekiplerinden Marmaris Gençlikspor, 2 günlük iznin ardından sezon hazırlıklarına öğleden sonraki antrenmanla yeniden başladı.

Muğla Süper Amatör Futbol Ligi'nin iddialı ekiplerinden Marmaris Gençlikspor, 2 günlük iznin ardından sezon hazırlıklarına öğleden sonraki antrenmanla yeniden başladı.

Siyah-beyazlı futbolcular, haftanın ilk idmanında teknik ve taktik ağırlıklı çalıştı. Teknik Direktör Doğan Şahin, 23 Ekim'de Ortaca Belediyespor'la oynanacak ligin ilk karşılaşmasına kadar tüm izinlerin kaldırıldığını açıkladı. Marmaris ekibinin, maçtan 1 gün öncesine kadar çift idman, 22 Ekim Cumartesi sabahı ise son antrenmanını yapacağı öğrenildi. - MUĞLA

YORUMLAR
500
Muğla haberi... Marmaris'teki bir otelde 66 düzensiz göçmen yakalandı Muğla haberi... Marmaris'teki bir otelde 66 düzensiz göçmen yakalandı
Kaynak: İHA

Marmaris, Futbol, Muğla, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muğla spor: Marmaris Gençlikspor'da izinler kaldırıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:40 Fenerbahçe, Jorge Jesus'un sözleşmesini uzatmak için harekete geçti
11:18 Beşiktaş'ın eleştirilen teknik direktörü Valerien Ismael, topladığı 18 puanla Şenol Güneş ve Sergen Yalçın'ı geride bıraktı
11:15 Sevilen dizi Kardeşlerim'in oyuncuları Bilal Yiğit Koçak ile Lizge Cömert birlikteliklerini ilan etti
10:47 Kızının, "Evde herkes çalışıyor, sen neden çalışmıyorsun?" sorusuna öfkelenen baba cinnet geçirdi! Başına defalarca vurarak hastanelik etti
10:46 Usta sanatçı Selami Şahin hikayesini anlattı: Köy külotuma cep diktim
10:42 Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, 18,59 seviyesinden işlem görüyor
10:44 İYİ Parti lideri Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski doktoru Turhan Çömez'e rozetini taktı
10:38 Ümit Özdağ defalarca görüştüğü Mehmet Ali Çelebi'nin Zafer Partisi'ne geçmek istediğini iddia etti
10:28 Sünnet derisi çıkışı olay olmuştu! Selen Görgüzel bu kez ayı kanını deneyecek
10:26 Huzurevinde tartışan 89 ve 94 yaşındaki iki adam mahkemelik oldu! İkili, duruşmaya katılamayınca mahkeme heyeti ifade almak için huzurevine gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 11:55:16. #1.11#
SON DAKİKA: Muğla spor: Marmaris Gençlikspor'da izinler kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement