Muğla spor transferlerine devam ediyor - Son Dakika
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Muğla spor transferlerine devam ediyor

16.06.2022 15:11
Muğla spor transferlerine devam ediyor

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2022-2023 sezonuna iddialı bir şekilde girmek isteyen Muğlaspor yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başladı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2022-2023 sezonuna iddialı bir şekilde girmek isteyen Muğlaspor yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başladı. Önceki sezonlarda Muğlaspor forması giyen deneyimli savunma oyuncusu Fatih Gültekin'i yeniden kadrosuna dahil etti.

Çaykur Rizespor altyapısında futbola başlayan ve Rize ekibiyle profesyonelliğe geçiş yapan deneyimli futbolcu, kariyerinde Aydınspor, Pazarspor, Ofspor, Tavşanlı Linyit, Bayrampaşa, İnegölspor, BB Erzurumspor, Nazilli Belediyespor, Muğlaspor, Karacabey Birlikspor, Karaköprü Belediyespor, Kozanspor, Artvin Çoruh ve Rize Öİ formalarını giydi.

34 yaşındaki defans, 347 profesyonel maçta oynadı ve 37 gol kaydetti. Son iki sezondur Bölgesel Amatör Lig'de forma giyen Gültekin, 16 maça çıktı ve 3 gol attı. Muğlaspor'un daha önce iki farklı dönemde formasını giyen Gültekin, yeşil-beyazlı camiaya üçüncü kez imza attı. Muğlaspor'un profesyonel liglere yakışan bir camia olduğunu ifade eden Gültekin, "Yeniden bu armanın altında sahaya çıkacağım için mutluyum. Sezona şampiyonluk hedefiyle başlayacağız. Muğlaspor'u ait olduğu profesyonel liglere yeniden taşımak için mücadele edeceğiz" dedi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Fatih Gültekin, Rizespor, Rize, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muğla spor transferlerine devam ediyor - Son Dakika

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