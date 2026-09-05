Muğla Valisi, 1. Lig'deki ilk maç öncesi stadyumda incelemelerde bulundu. - Son Dakika
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Muğla Valisi, 1. Lig'deki ilk maç öncesi stadyumda incelemelerde bulundu.

Muğla Valisi, 1. Lig\'deki ilk maç öncesi stadyumda incelemelerde bulundu.
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Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Muğlaspor-Vanspor maçına ev sahipliği yapacak Muğla Atatürk Stadı'nda incelemeler yaptı. 1. Lig'deki ilk maç için statta kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü belirten Akbıyık, taraftarları bu tarihi maçta takımı desteklemeye davet etti. Vali, emeği geçenlere teşekkür ederek stadyumun hayırlı olmasını diledi.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, bakımda olan ve bu hafta Muğlaspor-Vanspor maçına ev sahipliği yapacak olan Muğla Atatürk stadında incelemelerde bulundu. Muğlaspor'un 1. Ligdeki ilk maçına ev sahipliği yapacak olan stat ile ilgili olarak Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş ve Muğlaspor Kulübü Başkanı Menaf Kıyanç'tan tesisin fiziki durumu ve tamamlanan aşamalar hakkında bilgi aldı.

Muğlaspor'un üst üste elde ettiği başarılarla 1. Lig'e yükselmesinin tüm Muğla'da büyük bir gurur ve heyecan yaşattığını belirten Vali Akbıyık, yeşil-beyazlı ekibin iç saha maçlarını kendi evinde, modern ve güvenli bir ortamda oynayabilmesi için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini ifade etti.

Atatürk Stadyumu'nda gece aydınlatmasından zemin kalitesine, tribünlerden idari alanlara kadar son derece kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü açıklayan Vali Akbıyık, Muğlaspor'un tarihinde ilk kez kendi sahasında resmi bir gece maçına çıkacak olmasının heyecanının yaşandığını söyledi.

Tüm Muğlalı sporseverleri ve taraftarları yeşil-beyazlı ekibin yanında olmaya davet eden Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, taraftarların tribünleri doldurarak takımı 90 dakika boyunca coşkuyla desteklemeye ve bu tarihi maçta takımın gücüne güç katmaya davet etti.

Taraftarların oluşturacağı güçlü atmosfer ve vereceği destekle bu stadyumda nice zaferler kutlanacağına olan inancını ifade eden Vali Akbıyık, tesisin kente kazandırılmasındaki katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Osman Aşkın Bak başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederek yeni stadyumun yeşil-beyazlı camiaya, Muğla'ya ve ülkemize hayırlı olmasını istedi.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Muğla Valisi, 1. Lig'deki ilk maç öncesi stadyumda incelemelerde bulundu. - Son Dakika
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