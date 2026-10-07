Muğla Valisi Akbıyık, 1989\'dan bu yana süren Bodrum Cup hakkında bilgi aldı

Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, The Bodrum Cup Komitesi Başkanı Süleyman Uysal ile Organizasyon Komitesi Üyeleri Ali Çakır, Deniz Sezgün ve Fikret Hıdır, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ı ziyaret etti.

1989 yılından bu yana aralıksız sürdürülen, Akdeniz'in en prestijli deniz festivali ve yelken yarışlarından olan The Bodrum Cup'ın hazırlıkları ile ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Akbıyık, bölgenin asırlık denizcilik geleneğini yaşatan ve yerli üretim ahşap yatların uluslararası sularda tanıtılmasını sağlayan organizasyonun detayları hakkında istişarelerde bulundu.

Geleneksel gulet ve tırhandil ahşap yat yapım mirasının korunarak geleceğe aktarılmasının önemini, spor turizminin Muğla'nın uluslararası marka değerine ve bölge ekonomisine sunduğu katkıyı belirten Vali Akbıyık, organizasyon komitesi üyeleri başta olmak üzere tüm heyete çalışmalarında başarılar diledi.