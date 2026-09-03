Muğlalı genç bilardocular Ankara\'da Türkiye üçüncülüğü kazandı

Ankara'da 31 Ağustos-3 Eylül arasında düzenlenen Pool bilardo 8 top ve 9 top kategorilerinde Muğlalı genç sporcular başarı kazandı. Muğla Menteşe Şehit Mehmet Çetin Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Enes Özdemir ve Mehmet Eren Özdemir ilk kez Muğla'yı temsil ettiler. Turnuva sonunda Enes Özdemir, U17 8 top branşında ilk kez turnuvaya katılmasına rağmen Türkiye üçüncüsü olarak büyük bir başarıya imza attı.

Gençlerin kısıtlı imkanlarla bu başarıyı göstermesini değerlendiren Muğla Karya Bilardo Spor Kulübü Başkanı Cenk Levent Karpuz, "Muğla Gençlik Spor il Müdürü Kazım Açıkbaş'ın bilardo sporuna desteklerinin ardından bilardo sporunda yaşanan gelişmeler meyvelerini vermeye başladı. Yüzme havuzunun altında bulunan tesislerde 3 bant bilardo tesislerinin oluşturulması sporun gelişmesi için önemli bir kilometre taşı oldu. Tesisin açılmasının ardından Muğla Karya Bilardo Spor Kulübü kuruldu ve bilardo sporcuları da hem kendi antrenmanlarını yaparken hem de gençlerin bu spora yönlendirilmesi ve geliştirilmesi için gönüllü olarak çaba gösterdiler. Bizler de kulüp olarak gençlere hem teçhizat hem diğer konularda maddi-manevi destek olduk. Gençlerimizin ilimizi temsil etmesi ve böyle bir başarı göstermesi bizi çok mutlu etti" dedi.

Öğrencilerin eğitiminde gönüllü olarak büyük destek sağlayan Menteşe Şehit Mehmet Çetin Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmeni ve bilardo sporcusu Bektaş Kizir, "Her iki öğrencimizi de kutluyorum. Yeteneklerini çalışmalar ile destekleyerek bugün önemli bir başarı kazandılar. Ancak bu bizim için ve gençlerimiz için daha başlangıç. Gençlere olan desteklerimiz devam ediyor ve önümüzdeki turnuvalarda daha fazla öğrencimizi Türkiye çapında turnuvalara göndereceğiz, madalyalar kazandıracağız" ifadelerini kullandı.

Bilardo Muğla İl Temsilcisi Ahmet Kalkan da öğrencilerin kazandığı başarılar dolayısıyla çok mutlu olduklarını ifade ederek, "Bu başarıda emeği geçenlere teşekkür etmek istiyorum. Başta Gençlik Spor il müdürümüz, Milli Eğitim Müdürümüz, okul müdürümüz, Karya Bilardo Spor Kulübümüz ve sporcularımızın eğitimi için gönüllü olarak destek veren lisanslı sporcularımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.