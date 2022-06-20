Muğlalı milli sporculardan Avrupa başarısı - Son Dakika
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Muğlalı milli sporculardan Avrupa başarısı

20.06.2022 13:13
Muğlalı milli sporculardan Avrupa başarısı

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki milli sporcular Sena Kayacan ve Mustafa Aydemir, kendi kategorilerinde Avrupa üçüncüsü oldu.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki milli sporcular Sena Kayacan ve Mustafa Aydemir, kendi kategorilerinde Avrupa üçüncüsü oldu.

Çekya'nın Prag kentinde düzenlenen 49. Ümit, Genç ve U21 Avrupa Karate Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden Milli Takım Sporcularından Fethiyeli Hatice Sena Kayacan ve Mustafa Aydemir kendi kategorilerinde rakiplerini yenerek Avrupa 3.sü oldu. Avrupa Karate Şampiyonası'nda 5 altın, 1 gümüş 6 bronz madalya kazanan Milli Takımlarımız genel klasmanda ise 48 ülke arasında 2. oldu.

Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Fethiye Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü'nün sporcuları olan Hatice Sena Kayacan, Genç Bayan Kumite 48 kilogramda, Mustafa Aydemir ise Genç Erkek Kumite +76 kilogramda Gençler Avrupa Karate Şampiyonası'nda Bronz Madalya kazanan sporcular arasında yer aldı.

Avrupa 3.sü olan sporcuları ve antrenörlerini tebrik eden Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş; "Emeği geçen herkesi kutluyorum ve Avrupa'dan ülkemize bronz madalya ile dönen sporcularımıza başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü ve Fethiye Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü Başkanı olan Harun Reşit Yiğit ise "Bu gurur Fethiye'mizin, sporcularımızı ve antrenörlerimizi kutluyor, ailelerine desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Karate Avrupa 3.sü sporculara Prag'ta eşlik eden Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Karate antrenörü Reyhan Koşar Kıvrak ve Fethiye Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü Antrenörü Mustafa Kıvrak, Avrupa Şampiyonası'na çok iyi hazırlandıklarını dile getirerek, "48 ülkeden bin 84 sporcunun katıldığı şampiyonada sporcularımız büyük bir başarıya imza atarak bronz madalyanın sahibi oldular, sporcularımızla gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Mustafa Aydemir, Fethiye, Muğla, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muğlalı milli sporculardan Avrupa başarısı - Son Dakika

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