Muğlalı profesör atletizmde rekor kırdı - Son Dakika
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Muğlalı profesör atletizmde rekor kırdı

03.10.2022 13:49
Muğlalı profesör atletizmde rekor kırdı

Yunanistan'ın Selanik kentinde düzenlenen atletizm yarışlarında Muğlalı Prof.Dr. Gönül Babayiğit İrez, Türkiye rekoru kırdı.

Yunanistan'ın Selanik kentinde düzenlenen atletizm yarışlarında Muğlalı Prof.Dr. Gönül Babayiğit İrez, Türkiye rekoru kırdı.

Muğlalı Spor Bilimleri Fakültesi, Antrenörlük Eğitimi Bölümü, Spor Sağlık Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Gönül Babayiğit İrez, Yunanistan'ın Selanik kentinde bu yıl 31.si düzenlenen ve 16 ülkeden yaklaşık 800 sporcunun katıldığı Balkan Master Atletizm Yarışmasında Muğla'yı ve Türkiye'yi temsil etti. Babayiğit İrez 1500 metrede 27 yıldır kırılamayan yaş grubu, 800 metre de Türkiye rekorunu kırarak Balkan Şampiyonu oldu. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Yunanistan, Atletizm, Selanik, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muğlalı profesör atletizmde rekor kırdı - Son Dakika

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