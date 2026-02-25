Muğlalı Sporcular Avrupa'da 4. Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muğlalı Sporcular Avrupa'da 4. Oldu

Muğlalı Sporcular Avrupa\'da 4. Oldu
25.02.2026 12:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gürcistan'ın Hokey Takımı, Muğlalı sporcularla Avrupa Şampiyonası'nda 4'üncü sırayı elde etti.

KADROSUNDAKİ 12 sporcudan 8'ini Muğlalıların oluşturduğu, Muğlalı Antrenör Serkan Şen'in çalıştırdığı Gürcistan temsilcisi Ukimerioni Kutaisi, Avrupa Hokey Şampiyonası'nı 4'üncü sırada tamamladı. Bu sonuçla Gürcistan, Avrupa şampiyonaları tarihindeki en iyi derecesini elde ederken, Muğlalı sporcular da önemli bir başarıya imza attı. Turnuvada Muğlalı sporculardan Sude Nur Kurt, attığı 5 golle takımın en golcü oyuncusu olurken, şampiyonanın da en golcü 3'üncü ismi olmayı başardı. Muğla spor tarihinde ilk kez bu kadar geniş katılımla başka bir Avrupa ülkesi takımına transfer olan sporcular, hokey branşında bir ilki gerçekleştirerek isimlerini altın harflerle yazdırdı. Takım kadrosunda Aleyna Başbuğ, Sude Nur Kurt, Aleyna Satılmış, Sıla Çelebi, Ayşegül Uğur, Cansu Yasan, Arzu Nur Öztürk ve Nilay Nur Öztürk yer aldı.

Maçlarda sahadaki ilk 6 oyuncunun tamamının Muğlalı sporculardan oluştuğunu belirten Antrenör Serkan Şen, "Gerçekten bazı anlarda ben de çok duygulandım. İkinci galibiyetimizi aldığımız maçta Gürcistan Federasyon Başkanı Avtandil Tevdoradze bile duygulanıp bana sarıldı. Ülkemizi ve ilimizi en güzel şekilde temsil ettiğimiz için çok mutluyum. Muğla'nın hokeydeki potansiyelinin birçok ülke takımından bile üst seviyede olduğunu görmek gurur verici" diye konuştu.

Sakatlığı bulunan A Milli Takım sporcusu Aleyna Başbuğ ile yaşları tutmayan bazı genç sporcuların kadroda yer alamamasına rağmen elde edilen başarının çok değerli olduğunu vurgulayan Şen, "Avrupa 4'üncülüğü çok güzel bir sonuç. Önümüzdeki yıl daha üst sıraları hedefliyoruz. Burada kazandığımız tecrübe ve becerilerle Türkiye'de daha başarılı olacağımıza inanıyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Avrupa Şampiyonası, Yerel Haberler, Gürcistan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muğlalı Sporcular Avrupa'da 4. Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arnavutköy’de Çinli iş adamını öldürenlerin havalimanından kaçış anları kamerada Arnavutköy'de Çinli iş adamını öldürenlerin havalimanından kaçış anları kamerada
Kıvanç Tatlıtuğ, iş insanı Halit Yukay’la son konuşmasını mahkemede anlattı Kıvanç Tatlıtuğ, iş insanı Halit Yukay'la son konuşmasını mahkemede anlattı
Türkiye’den aldığı yeşil eriği ülkesinde kilosu 500 dolardan satıyor Türkiye'den aldığı yeşil eriği ülkesinde kilosu 500 dolardan satıyor
Robot süpürgenin ayarlarıyla oynarken yanlışlıkla 24 ülkeden 7 bin kamerayı ele geçirdi Robot süpürgenin ayarlarıyla oynarken yanlışlıkla 24 ülkeden 7 bin kamerayı ele geçirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya’da destan yazdık Cumhurbaşkanı Erdoğan, göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya'da destan yazdık
Galatasaray’a karşı oynayacak mı Juventus’ta Kenan Yıldız gelişmesi Galatasaray'a karşı oynayacak mı? Juventus'ta Kenan Yıldız gelişmesi

12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan MEB’e destek verdi, 168 isme tepki üstüne tepki gösterdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan MEB'e destek verdi, 168 isme tepki üstüne tepki gösterdi
12:37
’’Kabe’de hacılar hu der Allah’’ akımına Cumhurbaşkanı Erdoğan da kayıtsız kalamadı
''Kabe'de hacılar hu der Allah'' akımına Cumhurbaşkanı Erdoğan da kayıtsız kalamadı
12:01
Adalet Bakanı Gürlek: Şahsa özgü bir düzenleme komisyon raporunda yok
Adalet Bakanı Gürlek: Şahsa özgü bir düzenleme komisyon raporunda yok
12:00
Kültür merkezi rant kapısı oldu Parayı eksik veren Müjdat Gezen’i içeri almadılar
Kültür merkezi rant kapısı oldu! Parayı eksik veren Müjdat Gezen'i içeri almadılar
11:28
Skandalda yeni perde: Yasak aşka ’yeşil’ kıyak
Skandalda yeni perde: Yasak aşka 'yeşil' kıyak
11:09
Balıkesir’de F-16 düştü, şehit pilottan geriye bu görüntü kaldı
Balıkesir'de F-16 düştü, şehit pilottan geriye bu görüntü kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 13:06:31. #7.11#
SON DAKİKA: Muğlalı Sporcular Avrupa'da 4. Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.