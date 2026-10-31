Muğlaspor, 2 Kasım'da Kayserispor deplasmanında puan veya puanlar arıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Muğlaspor, 2 Kasım'da Kayserispor deplasmanında puan veya puanlar arıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğlaspor, 2 Kasım\'da Kayserispor deplasmanında puan veya puanlar arıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında 2 Kasım'da Metro Holding Kayserispor'a konuk olacak Muğlaspor, hazırlıklarını sürdürdü. Üst üste 6 puan kazanan yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde Kayserispor deplasmanından puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor.

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında 2 Kasım Pazartesi günü Metro Holding Kayserispor'a konuk olacak Muğlaspor, hazırlıklarına devam etti.

Muğlaspor Ortaköy Tesisleri'nde teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınmayla başlayıp pas çalışmalarıyla devam etti.

Ligde son haftalarda çıkış yakalayan yeşil-beyazlı ekip, önce Manisa FK deplasmanında, ardından sahasında İstanbulspor karşısında aldığı galibiyetlerle üst üste 6 puan kazandı.

Teknik direktör Yalçın Koşukavak, basın mensuplarına, Kayserispor'un ligin güçlü ekiplerinden biri olduğunu söyledi.

Çalışmaların bu kapsamda aralıksız devam ettiğini belirten Koşukavak, "Ligin en zor takımlarından birisi. Çok zor bir maç. Puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Yalçın KoşukavakMetro HoldingKayserisporMuğlasporTrendyolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Somer Sivrioğlu’nun işletmesinde kriz Kayyum atandı Somer Sivrioğlu'nun işletmesinde kriz! Kayyum atandı
Bahar Şahin’e öyle bir rol teklif edildi ki ’Edep ya hu’ diyerek tepki gösterdi Bahar Şahin'e öyle bir rol teklif edildi ki! 'Edep ya hu!' diyerek tepki gösterdi
Rus ruleti tuttu Batrakov Süper Lig tarihine geçti Rus ruleti tuttu! Batrakov Süper Lig tarihine geçti
Galatasaray’ın takım otobüsüne patates ve soğan yüklendi Galatasaray'ın takım otobüsüne patates ve soğan yüklendi
Efsaneler aynı masada Herkes Aykut Kocaman’a odaklandı Efsaneler aynı masada! Herkes Aykut Kocaman'a odaklandı
Yargıtay’dan düğünden sonra araç hayali kuran kocalara kötü haber Yargıtay'dan düğünden sonra araç hayali kuran kocalara kötü haber
13:29
Toprağa gömülü yoğurt kabını açtı Gördüklerine inanamadı
Toprağa gömülü yoğurt kabını açtı! Gördüklerine inanamadı
13:24
Para var, huzur var Mbappe’nin malikanesi dudak uçuklatıyor
Para var, huzur var! Mbappe'nin malikanesi dudak uçuklatıyor
12:32
Sarıgül ailesinin kara kutusu itirafçı oldu 4 ülkede neler yapmışlar neler
Sarıgül ailesinin kara kutusu itirafçı oldu! 4 ülkede neler yapmışlar neler
12:08
Salah krizi büyüyor Mısır’dan Trabzon’a özel heyet geliyor, Federasyon devrede
Salah krizi büyüyor! Mısır'dan Trabzon'a özel heyet geliyor, Federasyon devrede
12:02
Polonya’da cumhurbaşkanının yüksek mahkemeyi bastığı anlar kamerada: Siz yargıç değilsiniz
Polonya'da cumhurbaşkanının yüksek mahkemeyi bastığı anlar kamerada: Siz yargıç değilsiniz
11:33
Şara yönetiminin en büyük krizi Halk sokaklara döküldü
Şara yönetiminin en büyük krizi! Halk sokaklara döküldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2026 13:37:34. #.0.3#
SON DAKİKA: Muğlaspor, 2 Kasım'da Kayserispor deplasmanında puan veya puanlar arıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android