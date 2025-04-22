Muğlaspor 2. Lig\'e Yükseldi

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta bitime 1 hafta kala şampiyonluğu garantileyerek 18 yıl sonra adını 2'nci Lig'e yazdıran Muğlaspor, kupasına cumartesi günü evinde oynayacağı Mazıdağı Fosfatspor maçının ardından kavuşacak. Başkan Menaf Kıyanç, "Şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşayacağız. Gerçekten büyük bir hikaye yazdık. Şimdi deşarj olma, halkımızla birlikte sevinme zamanı. Cumartesi günü kupa töreni düzenleyeceğiz, ardından Kent Meydanı'nda ya da Muğla Valiliği önündeki heykel alanında bir kutlama planlıyoruz. 15-20 gün sonra da daha geniş kapsamlı bir şampiyonluk gecesi yapmayı düşünüyoruz" açıklamasını yaptı.

Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'den çıkan, üst üste ikinci kez şampiyon olarak 2'nci Lig hedefine ulaşan Yeşil-beyazlılarda Kıyanç, "Bu şehri iki yıl içinde Bölgesel Amatör Lig'den 2'nci Lig'e taşımak sadece benim değil tüm Muğla'nın başarısıdır. Bu yüzden birlikte yaşama ve başarma kültürünü her alanda sürdürmeliyiz. Muğla, her zaman daha iyilerine layıktır" dedi.

Kıyanç geçen hafta hayatını kaybeden Muğlalı gazeteci ve Muğlaspor sevdalısı Cüneyt Erdan'ı unutmadı. Takımın bu başarısında Cüneyt Erdan'ın ruhunun yanlarında olduğunu ifade eden Kıyanç, şampiyonluk kupasını ve primini Erdan'a ithaf ettiklerini açıkladı. Kıyanç, kulüpte görev yapan Erdan'ın şampiyonluk primini çocuklarına vereceklerini söyledi.

BESİM DURMUŞ'TAN 2 YILDA 2 KUPA

Muğlaspor'u yıllar sonra 2'nci Lig'e taşıyan Teknik Direktör Besim Durmuş, kariyerinde üst üste ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Geçen sezon Karaköprü Belediyespor'u 2'nci Lig'e çıkardıktan sonra sezon başı Muğlaspor ile anlaşan Durmuş, Yeşil-beyazlıları da şampiyon yaptı. Silivrispor deplasmanında şampiyonluğu garantiledikten sonra dün tesislerde yönetimle bir araya gelen tecrübeli teknik adam şampiyonluk pastasını birlikte kesti.