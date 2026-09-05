Muğlaspor, 22 yaşındaki Amerikalı kanat Korede Osundina'yı kiralık kadrosuna kattı - Son Dakika
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Muğlaspor, 22 yaşındaki Amerikalı kanat Korede Osundina'yı kiralık kadrosuna kattı

Muğlaspor, 22 yaşındaki Amerikalı kanat Korede Osundina\'yı kiralık kadrosuna kattı
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Trendyol 1. Lig ekibi Muğlaspor, Portekiz'in Casa Pia takımından 22 yaşındaki futbolcu Korede Osundina'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna dahil etti. ABD, Hollanda ve Portekiz'de forma giyen genç oyuncu, yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza atarak kariyerine Muğlaspor'da devam edecek.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Muğlaspor, 22 yaşındaki futbolcu Korede Osundina'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Futbola Crossfire Academy ve Barça Academy altyapılarında başlayan Osundina, kariyerinde Orange County, Feyenoord U21 ve FC Dordrecht formalarını giydikten sonra Portekiz temsilcisi Casa Pia'ya transfer oldu. 22 yaşında olmasına rağmen Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda ve Portekiz'de futbol deneyimi yaşayan Korede Osundina, Muğlaspor ile yapılan görüşmelerin ardından kendisini yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Gerçekleştirilen imza töreninde Muğlaspor Futbol Şube Sorumlusu Abdullah Eskihisarlı da hazır bulundu. Muğlaspor, transferin ardından yaptığı açıklamada, Korede Osundina'ya yeşil-beyazlı forma altında başarılar dileyerek, transferin kulüp ve camia için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda, Portekiz, Trendyol, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muğlaspor, 22 yaşındaki Amerikalı kanat Korede Osundina'yı kiralık kadrosuna kattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğlaspor, 22 yaşındaki Amerikalı kanat Korede Osundina'yı kiralık kadrosuna kattı - Son Dakika
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