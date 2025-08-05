Muğlaspor'a Destek İçin Buluşma Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Muğlaspor'a Destek İçin Buluşma Gerçekleştirildi

Muğlaspor\'a Destek İçin Buluşma Gerçekleştirildi
05.08.2025 09:11  Güncelleme: 09:12
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Muğlaspor'a destek amacıyla düzenlenen buluşmada, Muğla'nın siyasi, bürokratik ve sivil toplum temsilcileri bir araya gelerek kulübe destek mesajları verdiler. Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğlaspor'un siyasetten bağımsız bir yapıya sahip olduğunu vurguladılar.

Muğlaspor'a destek amacıyla düzenlenen buluşmada kentin siyasi, bürokratik ve sivil toplum temsilcileri aynı çatı altında bir araya geldi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Muğlaspor yönetimi, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları ve çeşitli STK'lar, kulübe destek mesajları verdi.

Kıyanç: "Hiçbir siyasi partiye milim dahi yakın değiliz"

Toplantıda konuşan Muğlaspor Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç, "Bu destek bizler için çok önemli. Bize müthiş moral oldu. Gerek kalıcı gelirler gerek stadyum tamamlaması ile ilgili 10 yıllık verilen tesis var. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın bu doğrultuda almış olduğu karar inanılmaz önemli.Bize gelen eleştirilere kulağımızı tıkıyoruz. Muğlaspor yönetimi, Muğlaspor başkanı hiçbir siyasi partiye bir milim dahi yakın değildir. Hepsine eşit mesafededir. Partilerin görevi şehre hizmet etmektir. Muğlaspor'a katkı için herkesle iş birliği yapacağız. Hiç kimseyi dışarda tutmayacağız" dedi.

Aras: "Muğlaspor hiçbir siyasi ikbalin aracı değildir"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Bugün biz Muğlaspor çatısı altında bir araya geldik. Bizi bir araya getiren 60 yıllık Muğlaspor kültürüdür. Muğla'nın en önemli değerlerinden bir tanesidir. Muğlaspor her türlü şahsi, siyasi ikbalin üzerindedir. Bugün farklı kesimleri bir araya getiren yine Muğlaspor'un anlayışıdır. Menaf başkan ve yönetimine teşekkür ederim. Muğla'mızda birçok amatör ve profesyonel kulüp var. Biz yerel yönetim olarak hepsine destek oluyoruz. Bizim hedefimiz sadece A takım başarısı değil. Hedefimiz kurumsal yapı oluşturmak. Muğlaspor'un hiçbir kimseye muhtaç olmaması, binlerce çocuğa yuva olması bizim niyetimiz" - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, Politika, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muğlaspor'a Destek İçin Buluşma Gerçekleştirildi - Son Dakika

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