Muğlaspor'a Yeni Tribün İzni

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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup temsilcilerinden Muğlaspor'da tribünleri çürük raporuyla yıkılan Muğla Atatürk Stadı'na yapılan portatif tribünlere 460 seyircinin alınmasına onay çıktı. Muğla Valisi İdris Akbıyık ve ilgili kurumların temsilcilerinin katılımı ile Muğla İl Spor Güvenliği Toplantısı yapıldı.

Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç'ın da hazır bulunduğu toplantı sonrasında Muğla Atatürk Stadyumu'na yeşil-beyazlı yönetim kurulunun çabalarıyla yapılan tribünlerin kapasitesi oranında seyirci alınmasına onay verildi. Bu gelişme sonrası Muğlaspor'un grupta pazar günü Beykoz İshaklıspor'la Atatürk Stadı'nda oynayacağı maçın biletleri sınırlı sayıda satışa çıktı. Bilet alacak taraftarların kulübü arayarak isimlerini yazdırmaları istendi. Grubunda zirve mücadelesi veren Muğlaspor bu sezon Çayelispor'u iç sahada Denizli'de ağırlamış, Etimesgut Belediyespor ve kupadaki Sarıyer maçlarını da evinde yalnız protokole açık oynamıştı.